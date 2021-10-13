Тарас Степаненко провел 500-й матч в карьере

32-летний хавбек горняков стал 9 игроком за годы независимости, достигшим этого рубежа в рядах украи

  • 13.10.2021 00:09
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Тарас Степаненко провел 500-й матч в карьере
© УАФ. Тарас Степаненко

Поединок с Боснией (1:1) стал 500-м в карьере Тараса Степаненко. Он стал 9-м футболистом за годы независимости, достигшим этого рубежа в рядах украинских команд. 350 встреч Степаненко отыграл за «Шахтер», 83 - за запорожский «Металлург», где 4 марта 2007 года в гостевом поединке с «Динамо» (1:3) в УПЛ состоялся его дебют на высшем уровне, 67 - за национальную сборную. 311 раз Степан выходил на поле в чемпионатах Украины, 78 - в еврокубках, 33 - в Кубке Украины и 11 - в Суперкубке Украины.

Топ-10 гвардейцев украинских команд за годы независимости (1992-2021)

 

Игрок

ЧУ

КУ

СК

ЕК

СУ

Всего

1.

Александр ШОВКОВСКИЙ

426

60

9

143

92

730

2.

Андрей ПЯТОВ

342

41

10

131

101

625

3.

Руслан РОТАНЬ

375

54

2

68

100

599

4.

Олег ГУСЕВ

319

48

6

98

98

569

5.

Олег ШЕЛАЕВ

412

48

-

56

36

552

6.

Дарио СРНА

339

48

12

137

-

536

7.

Владислав ВАЩУК

343

47

-

62

63

515

8.

Андрей ВОРОБЕЙ

315

53

2

67

68

505

9.

Тарас СТЕПАНЕНКО

311

33

11

78

67

500

10.

Александр ГОЛОВКО

319

56

-

62

58

495

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 13.10.2021 00:57
    -1
    и провел 500 матч хреново...
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