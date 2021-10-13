Тарас Степаненко провел 500-й матч в карьере

Поединок с Боснией (1:1) стал 500-м в карьере Тараса Степаненко. Он стал 9-м футболистом за годы независимости, достигшим этого рубежа в рядах украинских команд. 350 встреч Степаненко отыграл за «Шахтер», 83 - за запорожский «Металлург», где 4 марта 2007 года в гостевом поединке с «Динамо» (1:3) в УПЛ состоялся его дебют на высшем уровне, 67 - за национальную сборную. 311 раз Степан выходил на поле в чемпионатах Украины, 78 - в еврокубках, 33 - в Кубке Украины и 11 - в Суперкубке Украины.

Топ-10 гвардейцев украинских команд за годы независимости (1992-2021)

Игрок ЧУ КУ СК ЕК СУ Всего 1. Александр ШОВКОВСКИЙ 426 60 9 143 92 730 2. Андрей ПЯТОВ 342 41 10 131 101 625 3. Руслан РОТАНЬ 375 54 2 68 100 599 4. Олег ГУСЕВ 319 48 6 98 98 569 5. Олег ШЕЛАЕВ 412 48 - 56 36 552 6. Дарио СРНА 339 48 12 137 - 536 7. Владислав ВАЩУК 343 47 - 62 63 515 8. Андрей ВОРОБЕЙ 315 53 2 67 68 505 9. Тарас СТЕПАНЕНКО 311 33 11 78 67 500 10. Александр ГОЛОВКО 319 56 - 62 58 495

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.