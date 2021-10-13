Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сборная Украины не наиграла на победу»

Игрок забил, но этого не хватило для победы

  • 13.10.2021 00:12
  • 2129 просмотров
  • 7 комментариев
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сборная Украины не наиграла на победу»
© uaf.ua

Форвард сборной Украины Андрей Ярмоленко оценил ничью 1:1 в матче отбора ЧМ-2022 против Боснии.

«Тяжелая игра, результатом недовольны. Но если откровенно, то на победу не наиграли мы. Будем работать, все будет решаться в матче с боснийцами. Нужно там брать три очка. У Боснии хорошая команда, и ничья это то, на что обе команды наиграли».

«Что касается моего гола, то большая заслуга Виктора Цыганкова. Мы все старались, но, как мне кажется, нужно больше контролировать мяч и играть в свой футбол. Благодарю всех болельщиков, которые пришли нас поддержать».

«Конечно, расстроены, потому что результата нет», - сказал Ярмоленко в интервью Футбол 1.

Источник — Sport.ua

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    avtv5555
    online
    avtv5555, 13.10.2021 00:27
    +4
    Лучшими были наши старички, Ярмоленко и Пятов.
    Ссылка
    Nordenus
    online
    Nordenus, 13.10.2021 00:16
    +4
    Ярмола единственное светлое пятно в нашей сборной... всех остальных гнать нафиг
    Ссылка
    Empty
    online
    Empty, 13.10.2021 00:55
    +2
    avtv5555, 13.10.2021 00:27
    Лучшими были наши старички, Ярмоленко и Пятов.
    +++ і Ярмола більше всіх був розстроїним, таким результатом
    Ссылка
    turist86
    online
    turist86, 13.10.2021 00:45
    +2
    "потрібно більше контролювати м'яч і грати в свій футбол".
    Отож і воно. Шева з італійцями роками покращували контроль м'яча, а Петраков каже: "Ну ми ж не іспанці".
    А тепер виявляється, що і не африканці - фізики бракує на 2-й тайм в усіх матчах.
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    beba2018
    online
    beba2018, 13.10.2021 00:17
    +2
    Молодец. Но один в поле не воин
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    antt
    online
    antt, 13.10.2021 01:09
    +1
    Дійсно один віковий Ярмоленко команду не витягне, тим більше, що більш молодший Яремчук, надій не завжди виправдовує. Мав би забивати у рідному Львові, тільки через це, тоді б ситуація була більш подібна до матчу в Хельсінкі. Тому не треба розкидатися футболістами які є, типу нашого "італійця" бо після сьогоднішніх замін команда взагалі була ні до чого готова. А наступного Ярмоленка навіть на горизонті немає. Наскільки він сильно грає в збірній, на фоні блідої гри в клубі, настільки це свідчить про реальний рівень всієї решти команди.
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    HaloGen
    online
    HaloGen, 13.10.2021 00:18
    -2
    Nordenus, 13.10.2021 00:16
    Ярмола единственное светлое пятно в нашей сборной... всех остальных гнать нафиг
    да уже Малину выгнали. Будете продлевать?
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