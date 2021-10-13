Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сборная Украины не наиграла на победу»

Форвард сборной Украины Андрей Ярмоленко оценил ничью 1:1 в матче отбора ЧМ-2022 против Боснии.

«Тяжелая игра, результатом недовольны. Но если откровенно, то на победу не наиграли мы. Будем работать, все будет решаться в матче с боснийцами. Нужно там брать три очка. У Боснии хорошая команда, и ничья это то, на что обе команды наиграли».

«Что касается моего гола, то большая заслуга Виктора Цыганкова. Мы все старались, но, как мне кажется, нужно больше контролировать мяч и играть в свой футбол. Благодарю всех болельщиков, которые пришли нас поддержать».

«Конечно, расстроены, потому что результата нет», - сказал Ярмоленко в интервью Футбол 1.