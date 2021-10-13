Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сборная Украины не наиграла на победу»

Форвард сборной Украины Андрей Ярмоленко оценил ничью 1:1 в матче отбора ЧМ-2022 против Боснии.
«Тяжелая игра, результатом недовольны. Но если откровенно, то на победу не наиграли мы. Будем работать, все будет решаться в матче с боснийцами. Нужно там брать три очка. У Боснии хорошая команда, и ничья это то, на что обе команды наиграли».
«Что касается моего гола, то большая заслуга Виктора Цыганкова. Мы все старались, но, как мне кажется, нужно больше контролировать мяч и играть в свой футбол. Благодарю всех болельщиков, которые пришли нас поддержать».
«Конечно, расстроены, потому что результата нет», - сказал Ярмоленко в интервью Футбол 1.
Источник — Sport.ua
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Отож і воно. Шева з італійцями роками покращували контроль м'яча, а Петраков каже: "Ну ми ж не іспанці".
А тепер виявляється, що і не африканці - фізики бракує на 2-й тайм в усіх матчах.
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