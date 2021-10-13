Тарас СТЕПАНЕНКО: «Ребята, поле - это ужас. Нельзя играть только в Киеве»

Хавбек крайне недоволен состоянием поля

  • 13.10.2021 00:05
  • 1127 просмотров
  • 10 комментариев
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Ребята, поле - это ужас. Нельзя играть только в Киеве»
© uaf.ua

Хавбек сборной Украины Тарас Степаненко оценил ничью 1:1 в матче отбора ЧМ-2022 против Боснии. Игрок недоволен состоянием поля на Арене Львов.

«Проблема в том, что при счете 1:0 мы играли от обороны и выбегали в контратаки, где нужно было отдать последний пас. Этого не хватало с Финляндией, не хватило и сейчас. Когда нужно выбегать и делать последний пас. Над этим нужно работать. Я думаю, что результат справедливый. Нельзя сказать, что у соперника не было моментов».

«Я хотел бы обратить внимание на состояние поля. Ребята, сборная не так часто играет во Львове, нужно что-то делать. Мы не можем все матчи играть на Олимпийском, где хорошее поле. Это ужас. Мяч остановить нельзя, ребята скользят. Мы хотим играть на турнирах, а у нас одно поле в стране».

«Но самая большая проблема - это то, что мы низко сели. Это привело к проблемам. Думаю, это наша психология не очень хорошая. Мы забили и садимся обороняться. Нам по зубам эта команда. Это чистая психология, когда счет 1:0 или 2:1, а ты назад начинаешь отходить. Это нужно менять», - сказал Степаненко в интервью Футбол 1.

Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    BekXan
    online
    BekXan, 13.10.2021 00:08
    +4
    БиГ молча хихикают в сторонке особенно за второй тайм.
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    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 13.10.2021 00:11
    +3
    Ладно. Не нужно про поле, нужно 2й забивать и поле было бы по за кадром
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    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 13.10.2021 00:06
    +3
    Ну боснійцям поле не завадило....
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    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
    Vsegda_Za_Metall (Finland), 13.10.2021 00:12
    +2
    Та и пасы последние были, только Тымчик и Яремчук их не реализовали.
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    Nordenus
    online
    Nordenus, 13.10.2021 00:14
    +1
    Так это поле!!! Ух ты ж бля... ну тогда все ясно, одна победы в семи матчах отбора, это все долбанные поля народ
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    Mac_Gyver
    online
    Mac_Gyver, 13.10.2021 00:14
    +1
    Боснийцы, кстати, тоже как только забили - так сразу отошли назад. Вместо того, чтобы добить нашу команду. Игра-то у них во втором тайме шла...
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    beba2018
    online
    beba2018, 13.10.2021 00:13
    +1
    Тарас, ты лукавишь в Харькове поле лучше же чем в Киеве. Ведь об поле даже говорил сам га..н Павелко
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    Yurko
    online
    Yurko, 13.10.2021 00:12
    +1
    Комментарий про танцора
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    Istm
    online
    Istm, 13.10.2021 00:16
    0
    Тарас, боснійці зупиняли м'яч на якомусь іншому полі.
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    Vbolivalnyk-Peter
    online
    Vbolivalnyk-Peter, 13.10.2021 00:15
    0
    Хреновому танцюристу мішає те, чого у більшості наших гравців немає... Поле фігове - "та ладно"!!!
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