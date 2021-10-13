Тарас СТЕПАНЕНКО: «Ребята, поле - это ужас. Нельзя играть только в Киеве»

Хавбек сборной Украины Тарас Степаненко оценил ничью 1:1 в матче отбора ЧМ-2022 против Боснии. Игрок недоволен состоянием поля на Арене Львов.

«Проблема в том, что при счете 1:0 мы играли от обороны и выбегали в контратаки, где нужно было отдать последний пас. Этого не хватало с Финляндией, не хватило и сейчас. Когда нужно выбегать и делать последний пас. Над этим нужно работать. Я думаю, что результат справедливый. Нельзя сказать, что у соперника не было моментов».

«Я хотел бы обратить внимание на состояние поля. Ребята, сборная не так часто играет во Львове, нужно что-то делать. Мы не можем все матчи играть на Олимпийском, где хорошее поле. Это ужас. Мяч остановить нельзя, ребята скользят. Мы хотим играть на турнирах, а у нас одно поле в стране».

«Но самая большая проблема - это то, что мы низко сели. Это привело к проблемам. Думаю, это наша психология не очень хорошая. Мы забили и садимся обороняться. Нам по зубам эта команда. Это чистая психология, когда счет 1:0 или 2:1, а ты назад начинаешь отходить. Это нужно менять», - сказал Степаненко в интервью Футбол 1.