Украина – Босния. Пресс-конференция Петракова. Смотреть онлайн. LIVE

12 октября во Львове прошел матч отбора ЧМ-2022 между Украиной и Боснией и Герцеговиной (1:1).
Смотрите в 23:55 видео онлайн: послематчевая пресс-конференция Александра Петракова.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
А слева некому играть, ставят кого попало.
Оно понятно- для Петракова кто в молодежных сборных не играл, дороги в главную сборную нет.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.