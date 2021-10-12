Украина – Босния. Пресс-конференция Петракова. Смотреть онлайн. LIVE

12 октября прошел матч отбора ЧМ-2022 между Украиной и Боснией (1:1)

  • 12.10.2021 23:59
  • 2343 просмотра
  • 9 комментариев
Украина – Босния. Пресс-конференция Петракова. Смотреть онлайн. LIVE
© УАФ. Александр Петраков

12 октября во Львове прошел матч отбора ЧМ-2022 между Украиной и Боснией и Герцеговиной (1:1).

Смотрите в 23:55 видео онлайн: послематчевая пресс-конференция Александра Петракова.

Источник — Sport.ua

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Джони Ток
    online
    Джони Ток, 13.10.2021 00:02
    +7
    А вот і косяк с Малиной виліз, його сьогодні не хватало пі.дець
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    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 13.10.2021 00:05
    +3
    Джони Ток, 13.10.2021 00:02
    А вот і косяк с Малиной виліз, його сьогодні не хватало пі.дець
    ...вын би допоміг забити Циганкову, Тимчику, Яремчуку з убивчих позицій ?
    Ссылка
    Mr.Budd
    online
    Mr.Budd, 13.10.2021 00:09
    +1
    Джони Ток, 13.10.2021 00:02
    А вот і косяк с Малиной виліз, його сьогодні не хватало пі.дець
    🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ А чей косяк в океане ничьих до этого?
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    odiniznashih
    online
    odiniznashih, 13.10.2021 00:15
    0
    Зинченко нет, Малиновского нет и не надо, про Петряка вообще забыли, после того, как ушел от Реброва.
    А слева некому играть, ставят кого попало.
    Оно понятно- для Петракова кто в молодежных сборных не играл, дороги в главную сборную нет.
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    dadaali177188
    online
    dadaali177188, 13.10.2021 00:14
    0
    BekXan, 13.10.2021 00:10
    Команда вся села во втором тайме.Малиновский что супер герой?)))
    да, команда села, но убирая единственного креативного игрока Шапаренко, мог усилить атаку креативным Малиновским или тем же Марлосом, или Буяльским.......но у нас эти игроки не котируются, нам нужны Булецы и Шабановы
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    dadaali177188
    online
    dadaali177188, 13.10.2021 00:11
    0
    ALKOSruLKA, 13.10.2021 00:05
    ...вын би допоміг забити Циганкову, Тимчику, Яремчуку з убивчих позицій ?
    так, а потім на останній хвилині реалізував штрафний удар
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    BekXan
    online
    BekXan, 13.10.2021 00:10
    0
    Джони Ток, 13.10.2021 00:02
    А вот і косяк с Малиной виліз, його сьогодні не хватало пі.дець
    Команда вся села во втором тайме.Малиновский что супер герой?)))
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    beba2018
    online
    beba2018, 13.10.2021 00:07
    -4
    Пи...ц ХОХЛАМ БУДЕТ В БОСНИИ ЕСЛИ СЕЙЧАС НЕ ПОБЕДИМ КОМУНИЗМ
    Ссылка
    beba2018
    online
    beba2018, 13.10.2021 00:07
    -4
    Пи...ц ХОХЛАМ БУДЕТ В БОСНИИ ЕСЛИ СЕЙЧАС НЕ ПОБЕДИМ КОМУНИЗМ
    Ссылка
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