ВИДЕО. Бешеная поддержка во Львове! Мощное исполнение гимна Украины

Перед матчем против боснийцев гимн Украины исполнил Михаил Фома, DZIDZIO

  • 12.10.2021 23:15
  • 754 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Бешеная поддержка во Львове! Мощное исполнение гимна Украины
© Sport.ua

Во вторник, 12 октября, на «Арене Львов» проходит матч 8-го тура группы D квалификации ЧМ-2022, в котором Украина принимает Боснию и Герцеговину.

Команда чувствует мощную поддержку болельщиков во Львове. Ярким эпизодом стало исполнение гимна Украины (его исполнил Михаил Фома, DZIDZIO).

ВИДЕО. Бешеная поддержка во Львове! Мощное исполнение гимна Украины

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Анатолий Басов
    online
    Анатолий Басов, 12.10.2021 23:50
    0
    Поддержка супер, болелы супер, семьями с малыми детьми пришли поддержать и первый тайм футболисты бежали вперёд, возвращались назад и что поменялось во втором. Ответ прост. Квалификация и опыт тренера. Боснийцы провели замены и усилили игру, а что мы? А мы подсели физически и также провели замены, но в отличии от соперника мы стали ещё хуже. Тренер должен чувствовать игру, а он к сожалению не почувствовал. И теперь пусть отвечает. Он проиграл игру. П.С. Очень не понравился Яремчук, так хотел сыграть во Львове и так облажаться.
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