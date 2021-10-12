Во вторник, 12 октября, на «Арене Львов» проходит матч 8-го тура группы D квалификации ЧМ-2022, в котором Украина принимает Боснию и Герцеговину.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Команда чувствует мощную поддержку болельщиков во Львове. Ярким эпизодом стало исполнение гимна Украины (его исполнил Михаил Фома, DZIDZIO).
ВИДЕО. Бешеная поддержка во Львове! Мощное исполнение гимна Украины
Источник — Sport.ua
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