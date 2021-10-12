Отбор Евро-2023 U-21. Украина после четырех туров занимает 2-е место

Франция выиграла у Сербии и вернула себе лидерство

  • 12.10.2021 22:30
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Отбор Евро-2023 U-21. Украина после четырех туров занимает 2-е место
© uaf.ua

Состоялся ряд матчей отбора Евро-2023 U-21. Молодежная сборная Украины обыграла Фарерские острова 1:0 и на время вышла на 1-е место в группе H.

Однако Франция U-21 в позднем матче обыграла молодежку Сербии 3:0 и вернула себе лидерство. Французы набрали 10 очков, а у команды Руслана Ротаня 9 пунктов.

Украина U-21 продолжит отбор в ноябре поединками против Северной Македонии и Сербии.

В финальную часть Евро-2023 сразу выйдет победитель группы, а 2-е место сможет сыграть в плей-офф.

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
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    zhyr
    zhyr, 12.10.2021 22:43
    0
    Прикольно. Виграти 3 матчі з 4-х, займати друге місце з 6 команд і при цьому мати -2 в забиті-пропущені)))
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