Отбор Евро-2023 U-21. Украина после четырех туров занимает 2-е место

Состоялся ряд матчей отбора Евро-2023 U-21. Молодежная сборная Украины обыграла Фарерские острова 1:0 и на время вышла на 1-е место в группе H.
Однако Франция U-21 в позднем матче обыграла молодежку Сербии 3:0 и вернула себе лидерство. Французы набрали 10 очков, а у команды Руслана Ротаня 9 пунктов.
Украина U-21 продолжит отбор в ноябре поединками против Северной Македонии и Сербии.
В финальную часть Евро-2023 сразу выйдет победитель группы, а 2-е место сможет сыграть в плей-офф.
Источник — Sport.ua
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