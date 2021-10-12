Отбор Евро-2023 U-21. Украина после четырех туров занимает 2-е место

Состоялся ряд матчей отбора Евро-2023 U-21. Молодежная сборная Украины обыграла Фарерские острова 1:0 и на время вышла на 1-е место в группе H.

Однако Франция U-21 в позднем матче обыграла молодежку Сербии 3:0 и вернула себе лидерство. Французы набрали 10 очков, а у команды Руслана Ротаня 9 пунктов.

Украина U-21 продолжит отбор в ноябре поединками против Северной Македонии и Сербии.

В финальную часть Евро-2023 сразу выйдет победитель группы, а 2-е место сможет сыграть в плей-офф.