Тренер Боснии: «Нет разницы, будет ли Украина играть в 3 или в 4 защитника»

Ивайло Петев поделился мнением перед матчем против Украины во Львове

  • 12.10.2021 21:35
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Тренер Боснии: «Нет разницы, будет ли Украина играть в 3 или в 4 защитника»
© Футбол 1. Ивайло Петев

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев поделился мнением о тактике национальной команды Украины:

«Я не могу комментировать решения своего оппонента. Могу говорить только за свою команду.

Нет разницы, будут ли украинцы играть в 3 защитника или в 4. Все равно мы должны подстраиваться под состав, который выберут соперники».

Матч сборной Украины против команды Боснии и Герцеговины состоится во Львове 12 октября, в 21:45. 

Источник — Футбол 1/2/3

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