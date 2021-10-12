Тренер Боснии: «Нет разницы, будет ли Украина играть в 3 или в 4 защитника»

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев поделился мнением о тактике национальной команды Украины:
«Я не могу комментировать решения своего оппонента. Могу говорить только за свою команду.
Нет разницы, будут ли украинцы играть в 3 защитника или в 4. Все равно мы должны подстраиваться под состав, который выберут соперники».
Матч сборной Украины против команды Боснии и Герцеговины состоится во Львове 12 октября, в 21:45.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.