ДЖЕКО: «Для сборной Украины хорошо, что в Шахтере работает Де Дзерби»

Форвард сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко отметил важность того факта, что Роберто Де Дзерби работает в Украине:
«Я думаю, для украинских игроков и сборной Украины хорошо, что в «Шахтере» работает отличный итальянский тренер Роберто Де Дзерби.
Он может научить футболистов правильно действовать тактически, вообще играть в современный футбол, улучшить их уровень.
Уверен, в составе сборной Украины на поле будет много игроков «Шахтера». Противостоять им будет чрезвычайно сложно».
Матч сборной Украины против команды Боснии и Герцеговины состоится во Львове 12 октября, в 21:45.
Источник — Футбол 1/2/3
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