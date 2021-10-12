ДЖЕКО: «Для сборной Украины хорошо, что в Шахтере работает Де Дзерби»

Форвард из Боснии и Герцеговины отметил важный факт перед игрой во Львове

  • 12.10.2021 21:23
  • 1226 просмотров
  • 2 комментария
ДЖЕКО: «Для сборной Украины хорошо, что в Шахтере работает Де Дзерби»
© Футбол 1. Эдин Джеко

Форвард сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко отметил важность того факта, что Роберто Де Дзерби работает в Украине:

«Я думаю, для украинских игроков и сборной Украины хорошо, что в «Шахтере» работает отличный итальянский тренер Роберто Де Дзерби.

Он может научить футболистов правильно действовать тактически, вообще играть в современный футбол, улучшить их уровень.

Уверен, в составе сборной Украины на поле будет много игроков «Шахтера». Противостоять им будет чрезвычайно сложно».

Матч сборной Украины против команды Боснии и Герцеговины состоится во Львове 12 октября, в 21:45. 

Источник — Футбол 1/2/3

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Megogo_gawno
    online
    Megogo_gawno, 12.10.2021 21:38
    +2
    Чертов Ахметов, даже Джеко заплатил, чтобы тот в очередной раз напомнил кто главный клуб Украины
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    Сергей Шевченко
    online
    Сергей Шевченко, 12.10.2021 21:38
    -2
    Да уж. Сказал так сказал. Лол.
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