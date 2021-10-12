ДЖЕКО: «Для сборной Украины хорошо, что в Шахтере работает Де Дзерби»

Форвард сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко отметил важность того факта, что Роберто Де Дзерби работает в Украине:

«Я думаю, для украинских игроков и сборной Украины хорошо, что в «Шахтере» работает отличный итальянский тренер Роберто Де Дзерби.

Он может научить футболистов правильно действовать тактически, вообще играть в современный футбол, улучшить их уровень.

Уверен, в составе сборной Украины на поле будет много игроков «Шахтера». Противостоять им будет чрезвычайно сложно».

Матч сборной Украины против команды Боснии и Герцеговины состоится во Львове 12 октября, в 21:45.