Новый тренер Миная: «Команда находится не на своем месте в УПЛ»

«Минай» после неудачного старта сезона УПЛ уволил наставника Василия Кобина и назначил Игоря Леонова, который рассказал о задачах.

«Когда поступило предложение возглавить «Минай», то, конечно, согласился. В конце концов, не каждый день такое предлагают. Это команда УПЛ, которая, кстати, находится не на своем месте. Захотелось вызова - и вот он. К тому же, мне всегда нравился Ужгород и Закарпатье, я сюда неоднократно приезжал, будучи игроком. И это мотивировало приехать сюда и начать работать. Здесь есть все условия для того, чтобы работать и развиваться.

В последнее время я был заместителем директора Академии донецкого «Шахтера». Много работал с молодежью и со старшими ребятами. Кстати, многие воспитанники горняков теперь здесь, в «Минае», и я прекрасно знаю их возможности. Какую задачу передо мной поставило руководство? За 9 туров, оставшихся до зимнего перерыва, хотим набрать максимальное количество очков, чтобы уйти из того места, где находимся.

Конечно, легко не будет, но я уже убедился, что уровень наших футболистов достаточно хороший. По моему мнению, «Минай» находится не на том месте, где должен находиться. Могли набирать больше очков. Попробуем донести поскорее до футболистов ту игру, которую хотим поставить команде. Они профессионалы, не первый год играют и смогут перестроиться. Я не буду сильно ломать то, что уже построено. Ломать - не строить. Надо донести то, что мы хотим. Они поймут. По какой схеме будем играть? Скоро все увидите.

Могу сказать, что будем играть в футбол - современный, динамичный, но с большим акцентом на атаку. Хотим, чтобы ребята не боялись играть в футбол. Они это могут, я это вижу», - сказал Леонов.