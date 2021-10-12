Новый тренер Миная: «Команда находится не на своем месте в УПЛ»

Игорь Леонов рассказал о задачах команды

  • 12.10.2021 21:12
  • 896 просмотров
  • 5 комментариев
Новый тренер Миная: «Команда находится не на своем месте в УПЛ»
© fcminaj.com

«Минай» после неудачного старта сезона УПЛ уволил наставника Василия Кобина и назначил Игоря Леонова, который рассказал о задачах.

«Когда поступило предложение возглавить «Минай», то, конечно, согласился. В конце концов, не каждый день такое предлагают. Это команда УПЛ, которая, кстати, находится не на своем месте. Захотелось вызова - и вот он. К тому же, мне всегда нравился Ужгород и Закарпатье, я сюда неоднократно приезжал, будучи игроком. И это мотивировало приехать сюда и начать работать. Здесь есть все условия для того, чтобы работать и развиваться.

В последнее время я был заместителем директора Академии донецкого «Шахтера». Много работал с молодежью и со старшими ребятами. Кстати, многие воспитанники горняков теперь здесь, в «Минае», и я прекрасно знаю их возможности. Какую задачу передо мной поставило руководство? За 9 туров, оставшихся до зимнего перерыва, хотим набрать максимальное количество очков, чтобы уйти из того места, где находимся.

Конечно, легко не будет, но я уже убедился, что уровень наших футболистов достаточно хороший. По моему мнению, «Минай» находится не на том месте, где должен находиться. Могли набирать больше очков. Попробуем донести поскорее до футболистов ту игру, которую хотим поставить команде. Они профессионалы, не первый год играют и смогут перестроиться. Я не буду сильно ломать то, что уже построено. Ломать - не строить. Надо донести то, что мы хотим. Они поймут. По какой схеме будем играть? Скоро все увидите.

Могу сказать, что будем играть в футбол - современный, динамичный, но с большим акцентом на атаку. Хотим, чтобы ребята не боялись играть в футбол. Они это могут, я это вижу», - сказал Леонов. 

Источник — ФК Минай

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Vitalik_Medvid
    Vitalik_Medvid, 12.10.2021 21:30
    +3
    Абсолютно точно сказано: УПЛ - не місце для «Миная»
    Ссылка
    anonymous
    online
    anonymous, 12.10.2021 21:21
    +2
    Каже правду. Минай зараз НЕ в зоні вильоту.
    Ссылка
    Михайло Кудієнко
    online
    Михайло Кудієнко, 12.10.2021 21:30
    +1
    Ну шо ти пиз д иш, більш достойних команд вилит ніж минай і маріуполь нема
    Ссылка
    BadMan
    BadMan, 12.10.2021 21:26
    +1
    Блін,хто б не прийшов,то зразу "будемо грати на перемогу". Дядько,з ким ти будеш грати на перемогу?
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 12.10.2021 21:32
    0
    BadMan, 12.10.2021 21:26
    Блін,хто б не прийшов,то зразу "будемо грати на перемогу". Дядько,з ким ти будеш грати на перемогу?
    А как же селезень ?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности