ОФИЦИАЛЬНО: Игорь Леонов возглавил Минай

Новым главным тренером «Миная» стал 54-летний украинский специалист Игорь Леонов. В субботу, 9 октября, он приступил к исполнению своих обязанностей.
Леонов родился в Крыму, основную часть карьеры игрока провел в донецком «Шахтере», с которым четыре раза становился серебряным призером чемпионата Украины и дважды выигрывал Кубок Украины.
Начинал свою тренерскую карьеру в Академии донецкого «Шахтера». Затем возглавлял команды УПЛ — «Ильичевец» (сейчас «Мариуполь») и киевский «Арсенал».
Вместе с Игорем Леоновым в тренерский штаб команды вошел экс-игрок донецкого «Шахтера» и сборной Украины Михаил Старостяк.
После 9 сыгранных туров «Минай» занимает 13 место в УПЛ, имея в активе 6 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 6-12, а также одну игру в запасе.
Источник — ФК Минай
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