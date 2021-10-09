ОФИЦИАЛЬНО: Игорь Леонов возглавил Минай

В тренерский штаб закарпатской команды также вошел Михаил Старостяк

  • 09.10.2021 13:47
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  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО: Игорь Леонов возглавил Минай
© ФК Минай. Игорь Леонов

Новым главным тренером «Миная» стал 54-летний украинский специалист Игорь Леонов. В субботу, 9 октября, он приступил к исполнению своих обязанностей.

Леонов родился в Крыму, основную часть карьеры игрока провел в донецком «Шахтере», с которым четыре раза становился серебряным призером чемпионата Украины и дважды выигрывал Кубок Украины.

Начинал свою тренерскую карьеру в Академии донецкого «Шахтера». Затем возглавлял команды УПЛ — «Ильичевец» (сейчас «Мариуполь») и киевский «Арсенал».

Вместе с Игорем Леоновым в тренерский штаб команды вошел экс-игрок донецкого «Шахтера» и сборной Украины Михаил Старостяк.

После 9 сыгранных туров «Минай» занимает 13 место в УПЛ, имея в активе 6 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 6-12, а также одну игру в запасе.

Источник — ФК Минай

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Kovall
    online
    Kovall, 09.10.2021 14:01
    0
    Минає день, минає ніч, а Минай шкрябає дно УПЛ)) Маріуполь хоча б виручає.
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