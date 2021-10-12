Георгий СУДАКОВ: «Футбол потерял зрелищность. Хотели добавить ее для фанов»

Хавбек сборной Украины U-21 Георгий Судаков прокомментировал пенальти в матче против Фарерских островов, который он решил разыграть с Артемом Бондаренко, но не преуспел.

«Вам понравилось? Сейчас футбол поменялся и потерял зрелищность. Хотелось добавить этого, порадовать болельщиков. Не удалось забить, а если бы удалось, то об этом бы говорили. От любви до ненависти один шаг. И если не забили, то нельзя останавливаться. В следующий раз забьем».

«Мы давно это делали в клубе, хотели повторить. Руслан Ротань чуть-чуть напихал. Я понимаю, что для тренера важен результат, есть волнение. Надеюсь, когда он остынет, то поймет. Поймет и простит», - сказал Судаков.