Георгий СУДАКОВ: «Футбол потерял зрелищность. Хотели добавить ее для фанов»

Хавбек сборной Украины U-21 Георгий Судаков прокомментировал пенальти в матче против Фарерских островов, который он решил разыграть с Артемом Бондаренко, но не преуспел.
«Вам понравилось? Сейчас футбол поменялся и потерял зрелищность. Хотелось добавить этого, порадовать болельщиков. Не удалось забить, а если бы удалось, то об этом бы говорили. От любви до ненависти один шаг. И если не забили, то нельзя останавливаться. В следующий раз забьем».
«Мы давно это делали в клубе, хотели повторить. Руслан Ротань чуть-чуть напихал. Я понимаю, что для тренера важен результат, есть волнение. Надеюсь, когда он остынет, то поймет. Поймет и простит», - сказал Судаков.
Источник — Футбол 1/2/3
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Там в команде полная вакханалия
Игроки Арсенала: Чем вы занимаетесь на тренировках ?
https://www.youtube.com/watch?v=hjkDYmC1SeI
Вот где красота футбола и радость фанов. Имхо
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