Георгий СУДАКОВ: «Футбол потерял зрелищность. Хотели добавить ее для фанов»

Хавбек рассказал, зачем решил разыграть пенальти

  • 12.10.2021 20:28
  • 1445 просмотров
  • 10 комментариев
Георгий СУДАКОВ: «Футбол потерял зрелищность. Хотели добавить ее для фанов»
© uaf.ua

Хавбек сборной Украины U-21 Георгий Судаков прокомментировал пенальти в матче против Фарерских островов, который он решил разыграть с Артемом Бондаренко, но не преуспел.

«Вам понравилось? Сейчас футбол поменялся и потерял зрелищность. Хотелось добавить этого, порадовать болельщиков. Не удалось забить, а если бы удалось, то об этом бы говорили. От любви до ненависти один шаг. И если не забили, то нельзя останавливаться. В следующий раз забьем».

«Мы давно это делали в клубе, хотели повторить. Руслан Ротань чуть-чуть напихал. Я понимаю, что для тренера важен результат, есть волнение. Надеюсь, когда он остынет, то поймет. Поймет и простит», - сказал Судаков.

Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Вова Бойко
    Вова Бойко, 12.10.2021 20:35
    +17
    Да по сраці добряче врізать треба тобі друже! А не тренер остине
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 12.10.2021 20:40
    +13
    Во дела. Они еще хотят и повторить это
    Там в команде полная вакханалия
    Ссылка
    sahka1981
    online
    sahka1981, 12.10.2021 20:35
    +11
    Да уж на ютубе у вас поклонников поржать с вас же прибавится...
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
    Михаил Степанов, 12.10.2021 20:34
    +10
    Вам в 95 квартал
    Ссылка
    rus
    online
    rus, 12.10.2021 20:47
    +7
    По морде бутцей
    Ссылка
    Igrok4
    online
    Igrok4, 12.10.2021 20:57
    +4
    Судя по этому комментарию авторитет Ротаня в команде равен нулю.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 12.10.2021 20:51
    +4
    Георгій СУДАКОВ: Ми давно це робили в клубі, хотіли повторити. Зараз футбол змінився і втратив видовищність
    Игроки Арсенала: Чем вы занимаетесь на тренировках ?
    https://www.youtube.com/watch?v=hjkDYmC1SeI
    Вот где красота футбола и радость фанов. Имхо
    Ссылка
    Tasha19
    online
    Tasha19, 12.10.2021 20:46
    +3
    Вирішили контент для 433 запиляти))
    Ссылка
    Tasha19
    online
    Tasha19, 12.10.2021 20:46
    +2
    Вирішили контент для 433 запиляти))
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 12.10.2021 20:53
    0
    Президент - клоун, тепер і футболісти туди ж...
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