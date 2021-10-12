Капитан Украины U-21: «Пенальти? От футбола нужно получать удовольствие»

Капитан сборной Украины U-21 Артем Бондаренко оценил победу над Фарерскими островами 1:0 в отборе Евро-2023, а также странный пенальти, который был разыгран и не забит.

«Мы очень довольны, что взяли три очка в непростой игре. Забили быстрый гол, хорошо играли и был настрой. Не реализовали много моментов, и в конце было напряжение. Пенальти? Это была импровизация, но я такого мнения, что нужно получать удовольствие от футбола и радовать болельщиков».

«Если бы забили, то носили бы на руках, а так не получилось. Получили критику уже от тренера. Хорошо, что выиграли, а не то бы казнили уже», - сказал Бондаренко.