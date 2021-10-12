Капитан Украины U-21: «Пенальти? От футбола нужно получать удовольствие»

Артем Бондаренко оценил матч отбора Евро-2023

  • 12.10.2021 20:10
  • 2097 просмотров
  • 8 комментариев
Капитан Украины U-21: «Пенальти? От футбола нужно получать удовольствие»
© uaf.ua

Капитан сборной Украины U-21 Артем Бондаренко оценил победу над Фарерскими островами 1:0 в отборе Евро-2023, а также странный пенальти, который был разыгран и не забит.

«Мы очень довольны, что взяли три очка в непростой игре. Забили быстрый гол, хорошо играли и был настрой. Не реализовали много моментов, и в конце было напряжение. Пенальти? Это была импровизация, но я такого мнения, что нужно получать удовольствие от футбола и радовать болельщиков».

«Если бы забили, то носили бы на руках, а так не получилось. Получили критику уже от тренера. Хорошо, что выиграли, а не то бы казнили уже», - сказал Бондаренко.

Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 12.10.2021 20:15
    +14
    мда, ми таке задоволення отримуємо від вашої гри і роботи вашого тренера...
    Ссылка
    Sandr Evych
    online
    Sandr Evych, 12.10.2021 20:27
    +11
    Об'ясніть цьому йолопу хтось,що задоволення від гри повинні отримувати вболівальники, причому, вболівальники своєї команди,а не суперника.А футболісти в першу чергу,повинні якісно виконувати свою роботу.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 12.10.2021 20:29
    +8
    Вы два полупокера. При счете 1-0 да еще с автогола творить вот такое, сверх
    Дилетанты, идите во двор и исполняйте. Неуважение в первую очередь к тем кто вас пришел поддержать на стадион
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    Михаил Степанов
    online
    Михаил Степанов, 12.10.2021 20:36
    +6
    Дбл блд
    Ссылка
    DK1961
    online
    DK1961, 12.10.2021 20:14
    +3
    В смысле извращенцы при пробитии пеналя ноу хау питомцев ротаня?
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    umnuy2
    umnuy2, 12.10.2021 21:10
    +2
    1-0 против фарер с игроками почтальонами и продавцами в макдональдсе это сомнительное удовольствие особенно для зрителей 40 миллионной страны
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    maxlove
    online
    maxlove, 12.10.2021 20:59
    +2
    Та клав ти на глядачів... Ти хочеш шоб тебе на руках носили!
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    solo_OlegG
    online
    solo_OlegG, 12.10.2021 20:16
    -3
    красавы! будущие Топы первой зборной!
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