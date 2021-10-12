ШЕВЧУК: «В позиции ложной девятки Малиновский действует как убийца»

Наставник Александр Петраков в состав сборной Украины Руслана не включил

  • 12.10.2021 18:40
  • 1823 просмотра
  • 8 комментариев
ШЕВЧУК: «В позиции ложной девятки Малиновский действует как убийца»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Малиновский и Муриэль

Экс-защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук оценил, подходит ли хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский под тактическую схему Александра Петракова в национальной команде:

«Незаменимых футболистов не бывает. Против Финляндии команда сыграла отлично. Но те же Малиновский, Зинченко только бы усилили сборную. Говорят, что Малиновский не подходит для схемы игры Петракова. Да все он подходит.

Наставник может сыграть по тактической расстановке 3–4–1–2. И именно там, где единица, в позиции ложной девятки, Малиновский действует как убийца. Я очень надеюсь, что все уладится и Руслан вернется в сборную, от этого наша команда только выиграет». 

В текущем сезоне Серии A Малиновский сыграл 7 матчей и забил 1 гол. Однако в состав сборной Украины Руслан не был вызван.

Источник — zbirna.com

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    stopor2016
    online
    stopor2016, 12.10.2021 18:52
    +5
    Задолбали ...
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    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 12.10.2021 18:54
    +3
    не знают куда звезду запихнуть. ну возьмите хотя бы ложной девяткой малину
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    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
    Vsegda_Za_Metall (Finland), 12.10.2021 19:03
    +1
    Только Украина никогда не играла в 2 форварда, нет у нас места ложной девятке. А под одного игрока перекраивать всё невозможно, придётся ослабить позиции и игровые связи. И вообще прекратите сцуки нагнетать ситуацию! Малина уже на ЧЕ показал, что он в сборной как пятое колесо, и место чьё-то занимает, и играет на много ниже того уровня, которого от него ожидают
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 12.10.2021 19:04
    0
    Дайте вже нарешті чуваку "пАпісать"
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    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
    Vsegda_Za_Metall (Finland), 12.10.2021 19:05
    -1
    О, фигасе, сейчас на Майорке, и Испанский флаг автоматом высветился
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    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 12.10.2021 19:17
    -2
    Vsegda_Za_Metall (Finland), 12.10.2021 19:05
    О, фигасе, сейчас на Майорке, и Испанский флаг автоматом высветился
    я тоже удивился что ты сегодня не финн
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    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 12.10.2021 18:56
    -2
    опять выс писающего бывшего игрока Шахтера
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    serge_kr
    online
    serge_kr, 12.10.2021 18:53
    -6
    Для Петракова это слишком сложно
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