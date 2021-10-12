ШЕВЧУК: «В позиции ложной девятки Малиновский действует как убийца»

Экс-защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук оценил, подходит ли хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский под тактическую схему Александра Петракова в национальной команде:

«Незаменимых футболистов не бывает. Против Финляндии команда сыграла отлично. Но те же Малиновский, Зинченко только бы усилили сборную. Говорят, что Малиновский не подходит для схемы игры Петракова. Да все он подходит.

Наставник может сыграть по тактической расстановке 3–4–1–2. И именно там, где единица, в позиции ложной девятки, Малиновский действует как убийца. Я очень надеюсь, что все уладится и Руслан вернется в сборную, от этого наша команда только выиграет».

В текущем сезоне Серии A Малиновский сыграл 7 матчей и забил 1 гол. Однако в состав сборной Украины Руслан не был вызван.