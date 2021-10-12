Стало известно, кто исполнит гимн Украины перед матчем с боснийцами

Украинская ассоциация футбола (УАФ) официально сообщила о том, что гимн Украины перед матчем отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины будет исполнять Михаил Хома, более известный как DZIDZIO.

Для него это будет уже не первый опыт исполнения гимна Украины перед матчем сборной. Ранее он уже выступал в октябре 2019 года перед матчем с Литвой.

Матч Украина – Босния и Герцеговина состоится сегодня, 12 октября во Львове. Начало – в 21:45 по Киеву.