Стало известно, кто исполнит гимн Украины перед матчем с боснийцами

Михаил Хома снова будет исполнять гимн Украины

  • 12.10.2021 18:36
  • 2013 просмотров
  • 0 комментариев
Стало известно, кто исполнит гимн Украины перед матчем с боснийцами
© УАФ

Украинская ассоциация футбола (УАФ) официально сообщила о том, что гимн Украины перед матчем отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины будет исполнять Михаил Хома, более известный как DZIDZIO.

Для него это будет уже не первый опыт исполнения гимна Украины перед матчем сборной. Ранее он уже выступал в октябре 2019 года перед матчем с Литвой.

Матч Украина – Босния и Герцеговина состоится сегодня, 12 октября во Львове. Начало – в 21:45 по Киеву.

Источник — Украинская ассоциация футбола

(14 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности