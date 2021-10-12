Останется в УПЛ или нет? Турецкие СМИ сообщили о решении Зари по Аллахьяру

Руководство луганской «Зари», как сообщают турецкие источники, определилось с будущим 20-летнего форварда Аллахьяра Сайядманеша, арендованного у «Фенербахче».

Несмотря на имеющуюся опцию на выкуп контракта иранца, «Заря» не будет ею пользоваться, по причине чего Аллахьяр в январе вернется в «Фенербахче».

Не исключено, что в Турции Сайядманеш не останется, так как у «желтых канареек» по нему уже есть предложения от других клубов.

В текущем сезоне Аллахьяр провел 13 матчей за «Зарю», в которых отличился 5 результативными действиями (3 забитых мяча и 2 ассиста).

Ранее иранский форвард рассказывал, что «Заря» имеет опцию на выкуп его контракта у «Фенербахче» за 3,5 миллиона евро.