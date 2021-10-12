Останется в УПЛ или нет? Турецкие СМИ сообщили о решении Зари по Аллахьяру

Договор аренды иранского форварда истекает 31 декабря

  • 12.10.2021 18:12
  • 3184 просмотра
  • 3 комментария
Останется в УПЛ или нет? Турецкие СМИ сообщили о решении Зари по Аллахьяру
© ФК Заря. Аллахьяр Сайядманеш (слева)

Руководство луганской «Зари», как сообщают турецкие источники, определилось с будущим 20-летнего форварда Аллахьяра Сайядманеша, арендованного у «Фенербахче».

Несмотря на имеющуюся опцию на выкуп контракта иранца, «Заря» не будет ею пользоваться, по причине чего Аллахьяр в январе вернется в «Фенербахче».

Не исключено, что в Турции Сайядманеш не останется, так как у «желтых канареек» по нему уже есть предложения от других клубов.

В текущем сезоне Аллахьяр провел 13 матчей за «Зарю», в которых отличился 5 результативными действиями (3 забитых мяча и 2 ассиста).

Ранее иранский форвард рассказывал, что «Заря» имеет опцию на выкуп его контракта у «Фенербахче» за 3,5 миллиона евро.

Источник — Fotomac

(20 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    zzg77
    online
    zzg77, 12.10.2021 19:17
    0
    ALKOSruLKA, 12.10.2021 19:06
    Якщо новин нема, їх треба придумати... Навіть якщо він не потрібний Зорі, вони активують опцію викупу для подальшого перепродажу... ЗЛ - це не Ворскла, вони вміють продавати...
    И много они продали летом этого года???
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 12.10.2021 19:06
    0
    Якщо новин нема, їх треба придумати... Навіть якщо він не потрібний Зорі, вони активують опцію викупу для подальшого перепродажу... ЗЛ - це не Ворскла, вони вміють продавати...
    Ссылка
    vruthiy-112
    online
    vruthiy-112, 12.10.2021 18:55
    0
    Позорище, як такого футболіста можна відпускати, як?!!!. Позорище.!!! І Динамо в тому числі.!!!
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