АЛЛАХЬЯР: «Контракт с Зарей истекает в декабре. Есть сумма выкупа»

Форвард «Зари» Аллахьяр Сайядманеш, которого клуб арендовал у «Фенербахче», уже в декабре может вернуться в Турцию, но не против остаться в Украине.
«У меня контракт с «Зарей» до декабря. Будем говорить о моем будущем с «Фенербахче». Я бы хотел остаться в «Заре» до конца сезона».
«Есть интерес других клубов, но сейчас это невозможно. У «Зари» есть право выкупить контракт за 3,5 миллиона евро», - сказал Аллахьяр.
В нынешнем сезоне УПЛ игрок забил 3 гола.
Источник — Sportarena
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