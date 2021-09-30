АЛЛАХЬЯР: «Контракт с Зарей истекает в декабре. Есть сумма выкупа»

Форвард «Зари» Аллахьяр Сайядманеш, которого клуб арендовал у «Фенербахче», уже в декабре может вернуться в Турцию, но не против остаться в Украине.

«У меня контракт с «Зарей» до декабря. Будем говорить о моем будущем с «Фенербахче». Я бы хотел остаться в «Заре» до конца сезона».

«Есть интерес других клубов, но сейчас это невозможно. У «Зари» есть право выкупить контракт за 3,5 миллиона евро», - сказал Аллахьяр.

В нынешнем сезоне УПЛ игрок забил 3 гола.