Рафаэль ВАН ДЕР ВААРТ: «Просто смешно, что Куртуа ноет»

Знаменитый нидерландский хавбек не согласен с голкипером сборной Бельгии

  • 12.10.2021 17:57
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Рафаэль ВАН ДЕР ВААРТ: «Просто смешно, что Куртуа ноет»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Ван дер Ваарт

Известный в прошлом полузащитник сборной Нидерландов Рафаэль Ван дер Ваарт не согласился с Тибо Куртуа, который ранее раскритиковал УЕФА за то, что они создают слишком тяжелый график матчей для игроков:

«Я думаю, что это откровенная ерунда. И потом - отпуск игроков длится шесть месяцев. Ты уделяешь время только футболу, клуб платит тебе много денег...

Конечно, график матчей очень загружен, но все проходили через это. Соревнования – это отлично. Поэтому просто смешно, что Куртуа ноет».

Источник — Marca

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