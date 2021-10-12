Рафаэль ВАН ДЕР ВААРТ: «Просто смешно, что Куртуа ноет»

Известный в прошлом полузащитник сборной Нидерландов Рафаэль Ван дер Ваарт не согласился с Тибо Куртуа, который ранее раскритиковал УЕФА за то, что они создают слишком тяжелый график матчей для игроков:
«Я думаю, что это откровенная ерунда. И потом - отпуск игроков длится шесть месяцев. Ты уделяешь время только футболу, клуб платит тебе много денег...
Конечно, график матчей очень загружен, но все проходили через это. Соревнования – это отлично. Поэтому просто смешно, что Куртуа ноет».
Источник — Marca
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