Рафаэль ВАН ДЕР ВААРТ: «Просто смешно, что Куртуа ноет»

Известный в прошлом полузащитник сборной Нидерландов Рафаэль Ван дер Ваарт не согласился с Тибо Куртуа, который ранее раскритиковал УЕФА за то, что они создают слишком тяжелый график матчей для игроков:

«Я думаю, что это откровенная ерунда. И потом - отпуск игроков длится шесть месяцев. Ты уделяешь время только футболу, клуб платит тебе много денег...

Конечно, график матчей очень загружен, но все проходили через это. Соревнования – это отлично. Поэтому просто смешно, что Куртуа ноет».