Основной хавбек боснийцев пропустит матч против Украины

Гойко Цимирот получил травму

  • 12.10.2021 17:40
  • 1071 просмотр
  • 3 комментария
Основной хавбек боснийцев пропустит матч против Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гойко Цимирот

Сборная Боснии и Герцеговины потеряла своего основного полузащитника Гойко Цимирота накануне матча отбора на ЧМ-2022 против Украины.

Сегодня Цимироту сделали МРТ в одной из клиник Львова. У него обнаружен частичный надрыв задней мышцы голени. Игрок «Стандарда» будет вынужден пропустить примерно три недели.

Отметим, что Цимирот является безоговорочным игроком основы сборной Боснии и Герцеговины. В нынешнем отборе на чемпионат мира-2022 он выходил в основе во всех пяти матчах команды.

Матч Украина – Босния и Герцеговина пройдет сегодня, 12 октября во Львове. Начало – в 21:45.

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Комментарии
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    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 12.10.2021 17:43
    +1
    Петраков же говорил что ещё тренировка вечером
    Ссылка
    Vitaliy Korets
    online
    Vitaliy Korets, 12.10.2021 17:52
    0
    name_footbol, 12.10.2021 17:49
    Вот бы еще Пьяничя
    він і так поломаний
    Ссылка
    name_footbol
    online
    name_footbol, 12.10.2021 17:49
    0
    Вот бы еще Пьяничя
    Ссылка
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