Основной хавбек боснийцев пропустит матч против Украины

Сборная Боснии и Герцеговины потеряла своего основного полузащитника Гойко Цимирота накануне матча отбора на ЧМ-2022 против Украины.

Сегодня Цимироту сделали МРТ в одной из клиник Львова. У него обнаружен частичный надрыв задней мышцы голени. Игрок «Стандарда» будет вынужден пропустить примерно три недели.

Отметим, что Цимирот является безоговорочным игроком основы сборной Боснии и Герцеговины. В нынешнем отборе на чемпионат мира-2022 он выходил в основе во всех пяти матчах команды.

Матч Украина – Босния и Герцеговина пройдет сегодня, 12 октября во Львове. Начало – в 21:45.