Судаков и Нещерет – в основе Украины U-21 на матч с Фарерами

Сегодня, 12 октября сборная Украины U-21 в матче отбора на Евро-2023 принимает Фарерские острова. Начало матча – в 18:00.
Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань определился со стартовым составом на матч:
Украина U-21: Нещерет, Вивчаренко, Боль, Батагов, Сыч, Бондаренко, Судаков, Крыськив, Мудрик, Назаренко, Вьюнник
Источник — Sport.ua
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