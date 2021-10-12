МОРОЗЮК: «Ярмоленко – игрок, который делает разницу на фланге»

По мнению Николая Морозюка, такого игрока как Андрей Ярмоленко не хватает на левом фланге полузащиты сборной Украины.
«Ярмоленко – очень важен сейчас для сборной Украины. Он делает разницу даже в самые сложные моменты. На другом фланге этой разницы не хватает.
Цыганков и Зубков – хорошие игроки, но, на мой взгляд, они не показывают тот уровень, который показывал в те времена Коноплянка. В какой-то период вся сборная держалась на связке Ярмоленко-Коноплянка. Они делали огромную разницу, за счет чего мы были в шаге от чемпионата мира», - отметил Морозюк.
Также Николай дал прогноз на матч Украина – Босния и Герцеговина. «Мы победим 2:1. Забьют Ярмоленко и Яремчук», - сказал бывший игрок национальной команды.
Поединок Украина – Босния и Герцеговина состоится сегодня в 21:45 во Львове. Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина – Босния и Герцеговина.
Источник — vZbirna
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Там Ярмоленко не грав. Але фланги: Циганков та Коноплянка просто розірвали сербський захист.
Бо обидва в гарній формі були.
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