МОРОЗЮК: «Ярмоленко – игрок, который делает разницу на фланге»

По мнению Николая Морозюка, такого игрока как Андрей Ярмоленко не хватает на левом фланге полузащиты сборной Украины.

«Ярмоленко – очень важен сейчас для сборной Украины. Он делает разницу даже в самые сложные моменты. На другом фланге этой разницы не хватает.

Цыганков и Зубков – хорошие игроки, но, на мой взгляд, они не показывают тот уровень, который показывал в те времена Коноплянка. В какой-то период вся сборная держалась на связке Ярмоленко-Коноплянка. Они делали огромную разницу, за счет чего мы были в шаге от чемпионата мира», - отметил Морозюк.

Также Николай дал прогноз на матч Украина – Босния и Герцеговина. «Мы победим 2:1. Забьют Ярмоленко и Яремчук», - сказал бывший игрок национальной команды.

Поединок Украина – Босния и Герцеговина состоится сегодня в 21:45 во Львове. Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина – Босния и Герцеговина.