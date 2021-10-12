ВАЩУК: «Не исключаю, что Малиновский вернется в сборную при Петракове»

Бывший защитник сборной Украины Владислав Ващук поделился ожиданиями от предстоящего матча отбора ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной.

«Конечно, сегодня решающий матч для сборной Украины. Впрочем, потом еще один с Боснией тоже будет решающим. Поэтому в случае сегодняшней победы расслабляться нельзя, как и огорчаться, если будет осечка. Нужно играть и бороться до последнего. Сегодня будет очень важный матч, в котором надо выигрывать и брать три очка.

Игра сборной при Петракове моментами очень нравится. Команда бежит, играет на атаку, не держит долго мяч, не боится соперника. Конечно, стиль при новом тренере поменялся. Это говорит о том, что у тренерского штаба есть свое направление, которым он двигается дальше.

Думаю, что аура Львова действительно должна сегодня сказать свое слово. Надеюсь, что победа серия команды продлится на «Арене Львов».

Думаю, нельзя ставить вопрос так, что Петраков и сборная доказали, что без Зинченко и Малиновского команда тоже способна выигрывать. Эти ребята и те же травмированные тоже игроки сборной, они ими остаются, несмотря на какие-то трения между футболистом и главным тренером. Нельзя эти склоки подогревать в прессе. Прежде всего, это внутренняя ситуация сборной. Информация дошла до журналистов, которые подлили масла в огонь. Теперь надо эту ситуацию потушить, чтобы она не мешала команде добиваться решения больших задач. Много отвлекающих факторов, которые мешают. А у команды стоит задача выйти в финальную часть чемпионата мира.

Вернется ли Малиновский в сборную при Петракове? Все может быть. Если найдут общий язык и поговорят. Инициатива, наверное, может исходить от обоих. Самое главное, что футболисты, будь это Малиновский или любой другой на его месте, не должны быть в конфликте с главным тренером. Он отвечает за результат и это его решение, иначе сам футболист обрезает свой путь в сборную. Футболисты должны быть в обойме, кто бы не пришел в сборную. Это его выбор и решение. Нужно с этим считаться.

Останется ли Петраков главным тренером сборной в случае выхода на ЧМ в Катаре? Он все делает для этого, чтобы заслужить такое доверие у руководства федерации и у болельщиков нашей национальной команды», - сказал Ващук.

Матч Украина – Босния и Герцеговина состоится во вторник, 12 октября. Начало в 21:45.