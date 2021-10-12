ВАЩУК: «Не исключаю, что Малиновский вернется в сборную при Петракове»

Специалист – о перспективах лидера «Аталанты» получить вызов в национальную команду

  • 12.10.2021 15:18
  • 1459 просмотров
  • 22 комментария
ВАЩУК: «Не исключаю, что Малиновский вернется в сборную при Петракове»
© УАФ

Бывший защитник сборной Украины Владислав Ващук поделился ожиданиями от предстоящего матча отбора ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной.

«Конечно, сегодня решающий матч для сборной Украины. Впрочем, потом еще один с Боснией тоже будет решающим. Поэтому в случае сегодняшней победы расслабляться нельзя, как и огорчаться, если будет осечка. Нужно играть и бороться до последнего. Сегодня будет очень важный матч, в котором надо выигрывать и брать три очка.

Игра сборной при Петракове моментами очень нравится. Команда бежит, играет на атаку, не держит долго мяч, не боится соперника. Конечно, стиль при новом тренере поменялся. Это говорит о том, что у тренерского штаба есть свое направление, которым он двигается дальше.

Думаю, что аура Львова действительно должна сегодня сказать свое слово. Надеюсь, что победа серия команды продлится на «Арене Львов».

Думаю, нельзя ставить вопрос так, что Петраков и сборная доказали, что без Зинченко и Малиновского команда тоже способна выигрывать. Эти ребята и те же травмированные тоже игроки сборной, они ими остаются, несмотря на какие-то трения между футболистом и главным тренером. Нельзя эти склоки подогревать в прессе. Прежде всего, это внутренняя ситуация сборной. Информация дошла до журналистов, которые подлили масла в огонь. Теперь надо эту ситуацию потушить, чтобы она не мешала команде добиваться решения больших задач. Много отвлекающих факторов, которые мешают. А у команды стоит задача выйти в финальную часть чемпионата мира.

Вернется ли Малиновский в сборную при Петракове? Все может быть. Если найдут общий язык и поговорят. Инициатива, наверное, может исходить от обоих. Самое главное, что футболисты, будь это Малиновский или любой другой на его месте, не должны быть в конфликте с главным тренером. Он отвечает за результат и это его решение, иначе сам футболист обрезает свой путь в сборную. Футболисты должны быть в обойме, кто бы не пришел в сборную. Это его выбор и решение. Нужно с этим считаться.

Останется ли Петраков главным тренером сборной в случае выхода на ЧМ в Катаре? Он все делает для этого, чтобы заслужить такое доверие у руководства федерации и у болельщиков нашей национальной команды», - сказал Ващук.

Матч Украина – Босния и Герцеговина состоится во вторник, 12 октября. Начало в 21:45.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    vital
    vital, 12.10.2021 15:41
    +3
    brighi10, 12.10.2021 15:38
    При тактике Петракова 5-4-1 и Зине места не будет.Шапа сильнее Зины в центре.Разве, что налево Зину
    Так і є, найкраща гра Зінченка за останні ігор 7-8 це з шведами на лівому фланзі захисту. Все що решту було в центрі поля - ну таке...
    Ссылка
    brighi10
    online
    brighi10, 12.10.2021 15:38 (изменен)
    +3
    При тактике Петракова 5-4-1 и Зине места не будет.Шапа сильнее Зины в центре.Разве, что налево Зину
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 12.10.2021 15:56
    +2
    offshorezeli, 12.10.2021 15:20
    сборная не играет с атакующими центральными полузащитниками, вместо малины не играет никто. неужели непонятно что Петраков не использует полузащитников такого амплуа в своей игре. но всякие так называемые эксперты всё-равно склоняют к мнению что между малиной и Петраковым конфликт.
    Не хочется снова поднимать эту надоевшую тему, но это не причина. Малиновский в Аталанте прекрасно чувствует себя на всех атакующих позициях, включая форварда. А до Аталанты, в Генке он вообще цапом не был.
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    GELO88
    GELO88, 12.10.2021 15:56
    +2
    Сборная Украины не футбольный клуб и должна быть под постояным контролем общественности, всю атмосферу в команде надо освещать людям в пресе и т.д. и прислушиваться к гласу народа, для которого вы играете. М., З. и кого еще надо из команды удалить, тренер знает, что делает. Финансовые вопросы решайте в клубах.
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    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 12.10.2021 15:20 (изменен)
    +2
    сборная не играет с атакующими центральными полузащитниками, вместо малины не играет никто. неужели непонятно что Петраков не использует полузащитников такого амплуа в своей игре. но всякие так называемые эксперты всё-равно склоняют к мнению что между малиной и Петраковым конфликт.
    Ссылка
    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 12.10.2021 16:13
    +1
    короче Шапаренко выиграл конкуренцию у малины, если можно так выразится в контексте интересов сборной. не будь Шапаранко, играл бы малина.
    Ссылка
    dadaali177188
    online
    dadaali177188, 12.10.2021 16:10
    +1
    offshorezeli, 12.10.2021 16:03
    может дело в том что малина ни на одной атакующей позиции не нужен в сборной
    Ну конечно не нужен, у нас есть Булеца, от которого мяч как от бревна отскакивает
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 12.10.2021 16:08
    +1
    offshorezeli, 12.10.2021 16:03
    может дело в том что малина ни на одной атакующей позиции не нужен в сборной
    Не, ну у нас щас модно хейтить то одного, то второго в зависимости от результатов. Я думаю, оба не хотели такого развития событий, а Петраков не дурак, чтобы разбрасываться футболистами. Малиновскому стоило потише быть и в соцсетях не патякать, потому что по большому счету у тренера осталось только одно оружие для защиты уважения к себе в этой высосанной из пальца в основном благодаря СМИ ситуации - это невызов.
    Ссылка
    GELO88
    GELO88, 12.10.2021 16:04
    +1
    Кто не попал в сборную, должен доказывать све право, своей игрой в клубах, а не разговорами за углами.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 12.10.2021 15:50
    +1
    vital, 12.10.2021 15:41
    Так і є, найкраща гра Зінченка за останні ігор 7-8 це з шведами на лівому фланзі захисту. Все що решту було в центрі поля - ну таке...
    На левом фланге защиты у Петракова Зинченко не сможет играть. Там в требованиях ключевое - выносливость, чтобы закрывать фланг от флажка до флажка. Когда это Зинченко в МС так играл? Гвардиола его использует для численного преимущества в полуфланге при переходе из обороны в атаку, где он редко переходит центр поля. И кстати эта фишка там работала в прошлом сезоне на ура, потому что в Сити есть кому на фланге бегать.
    Ссылка
    dadaali177188
    online
    dadaali177188, 12.10.2021 15:44
    +1
    offshorezeli, 12.10.2021 15:20
    сборная не играет с атакующими центральными полузащитниками, вместо малины не играет никто. неужели непонятно что Петраков не использует полузащитников такого амплуа в своей игре. но всякие так называемые эксперты всё-равно склоняют к мнению что между малиной и Петраковым конфликт.
    а Шапаренко , не?
    Ссылка
    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 12.10.2021 15:20
    +1
    это как Шеву заёпывали Буяльским, так теперь Петракова решили малиной.
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    GELO88
    GELO88, 12.10.2021 16:31
    0
    Весь шум из-за денег, а игра сборнрй их не интересует
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    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 12.10.2021 16:30
    0
    Я надеюсь Ващук на сегодня последний кто высказался по Малиновскому. Реально уже тошнит от этой заезженной темы
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    brighi10
    online
    brighi10, 12.10.2021 16:30
    0
    dadaali177188, 12.10.2021 16:17
    Тут не поспоришь, выглядит сейчас лучше Шапаренко и вполне заслуженно играет!! А если не дай бог у Шапаренко спад наметится??? тоже выгнать как Малиновского и сказать что не подходит в схему??? Как по мне , то лучше пусть Малиновский будет в запасе, чем условный Булеца, Пихаленьок
    так он и был в запасе и Петраков ему нормально это один на один обьяснил, даже прощение попросил за это))))но Малина решил, что при том , что он не основной игрок сборной, то ему отдых с Чехией тоже нужен)
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    GELO88
    GELO88, 12.10.2021 16:28
    0
    Не надо разлагать коллектив, вносить смуту и безпорядки так все безкультурные на голову сядут, лучше от них избавиться, для достижения нужного результата. Нетакие они супер игрокинадо искать лучше они у нас есть.
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    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 12.10.2021 16:16
    0
    Ёкарный Бабай, 12.10.2021 16:08
    Не, ну у нас щас модно хейтить то одного, то второго в зависимости от результатов. Я думаю, оба не хотели такого развития событий, а Петраков не дурак, чтобы разбрасываться футболистами. Малиновскому стоило потише быть и в соцсетях не патякать, потому что по большому счету у тренера осталось только одно оружие для защиты уважения к себе в этой высосанной из пальца в основном благодаря СМИ ситуации - это невызов.
    кушоть все хотят, вот из мухи слона и делают все кому не лень, а кто и так сыт, тем просто скучно жить, дай выразить своё глупое мнение.
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    Victor Podzigun
    Victor Podzigun, 12.10.2021 16:14
    0
    Все очень просто если Петро выйдет без них то он прав это не его игроки а игрули шевы.
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    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 12.10.2021 16:03
    0
    Ёкарный Бабай, 12.10.2021 15:56
    Не хочется снова поднимать эту надоевшую тему, но это не причина. Малиновский в Аталанте прекрасно чувствует себя на всех атакующих позициях, включая форварда. А до Аталанты, в Генке он вообще цапом не был.
    может дело в том что малина ни на одной атакующей позиции не нужен в сборной
    Ссылка
    dadaali177188
    online
    dadaali177188, 12.10.2021 15:52
    0
    offshorezeli, 12.10.2021 15:20
    сборная не играет с атакующими центральными полузащитниками, вместо малины не играет никто. неужели непонятно что Петраков не использует полузащитников такого амплуа в своей игре. но всякие так называемые эксперты всё-равно склоняют к мнению что между малиной и Петраковым конфликт.
    так же с казахами Буяльский играл центрального полузащитника, под нападающим
    Ссылка
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