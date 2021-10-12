Ивайло ПЕТЕВ: «Сборная Украины прежде всего сильна коллективом»

Наставник сборной Боснии и Герцеговины высказался о предстоящем матче отбора к ЧМ-2022

  • 12.10.2021 14:59
  • 142 просмотра
  • 0 комментариев
Ивайло ПЕТЕВ: «Сборная Украины прежде всего сильна коллективом»
© УЕФА. Ивайло Петев

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев на пресс-конференции поделился своими ожиданиями от предстоящего матча против Украины в рамках квалификации ЧМ-2022.

«Украина - очень сильная команда, и мы должны быть максимально сконцентрированы, чтобы добыть положительный результат. Выделю в вашей команде троих игроков: Малиновского, Ярмоленко и Яремчука. Но прежде всего вы сильны коллективом.

Знаю о магии Львова, поэтому сказал игрокам, что они должны очень хорошо поработать, чтобы прервать беспроигрышную серию украинской команды в этом городе. Мы настроены добыть три очка, ведь должны побеждать во всех оставшихся матчах, чтобы претендовать на борьбу за плей-офф», - сказал Петев.

Матч Украина – Босния и Герцеговина состоится во вторник, 12 октября. Начало в 21:45.

Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности