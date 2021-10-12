Ивайло ПЕТЕВ: «Сборная Украины прежде всего сильна коллективом»

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев на пресс-конференции поделился своими ожиданиями от предстоящего матча против Украины в рамках квалификации ЧМ-2022.

«Украина - очень сильная команда, и мы должны быть максимально сконцентрированы, чтобы добыть положительный результат. Выделю в вашей команде троих игроков: Малиновского, Ярмоленко и Яремчука. Но прежде всего вы сильны коллективом.

Знаю о магии Львова, поэтому сказал игрокам, что они должны очень хорошо поработать, чтобы прервать беспроигрышную серию украинской команды в этом городе. Мы настроены добыть три очка, ведь должны побеждать во всех оставшихся матчах, чтобы претендовать на борьбу за плей-офф», - сказал Петев.

Матч Украина – Босния и Герцеговина состоится во вторник, 12 октября. Начало в 21:45.