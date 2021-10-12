Йожеф САБО: «У Боснии весь состав играет за границей, нам будет тяжело»

Специалист высказался о предстоящем поединке отбора к ЧМ-2022

  • 12.10.2021 14:40
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Йожеф САБО: «У Боснии весь состав играет за границей, нам будет тяжело»
© УАФ

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился своими ожиданиями от предстоящего матча команды Александра Петракова против Боснии и Герцеговины в рамках квалификации ЧМ-2022.

«Босния и Герцеговина - непростая команда. У них все футболисты основного состава играют за границей. При этом они выступают в неплохих клубах, в Италии, Испании, Англии. Так что нашей сборной будет тяжело. У Боснии есть очень хороший нападающий - Джеко. На него нужно обратить внимание. Это единственный футболист, который может и забить, и что-то создать.

Здорово, что игровая дисциплина нашей команды на очень хорошем уровне. Вся команда защищается, тот же Ярмоленко ходит назад. Самое главное, чтобы у нас получилась игра в атаке. Босния будет стараться поймать нас на ошибке. Надо быть очень внимательными при стандартах, потому что Джеко хорошо играет головой. Думаю, наши ребята все это понимают», - сказал Сабо.

Матч Украина – Босния и Герцеговина состоится во вторник, 12 октября. Начало в 21:45.

Источник — Футбол 1/2/3

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