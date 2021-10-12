Шахтер предложил Марлосу продлить контракт на новых условиях

По данным источника, бразильский полузащитник донецкого «Шахтера» Марлос, несмотря на разные сообщения в бразильской прессе, пока что завершать активную игровую карьеру не собирается.

Более того, после завершения срока контракта с донетчанами (в конце этого года), Марлос может продолжить карьеру в команде Роберто Де Дзерби.

«Горняки» предложили бразильцу подписать новый договор. Марлос не ответил отказом, взяв время на размышления. Переговоры продолжаются.

Скорее всего, если Марлос в итоге согласится остаться в «Шахтере», то контракт будет подписан на меньших условиях, чем нынешнее соглашение. Сейчас бразилец, имеющий украинский паспорт, входит в тройку самых высокооплачиваемых игроков «Шахтера».

Напомним, 33-летний Марлос переехал в Украину из Бразилии в 2012 году, после чего защищал цвета «Металлиста», а с 2014 года представляет «Шахтер». На его счету 276 матчей, 73 забитых мяча.