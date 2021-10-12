Игорь ЖАБЧЕНКО: «Украина победит благодаря более креативной игре в атаке»

Во Львове 12 октября состоится один из решающих матчей отборочного цикла чемпионата мира по футболу - между сборными Украины и Боснии и Герцеговины.

Экс-игрок национальной сборной Украины Игорь Жабченко рассказал, что может помочь хозяевам взять верх над балканцами.

«Будет тяжелая борьба. Обе сборные находятся приблизительно в равном положении. У украинцев и боснийцев ушло много энергии в предыдущих матчах, соответственно, с Финляндией и Казахстаном. К тому же, балканцам пришлось преодолеть еще далекий путь из Нур-Султана во Львов.

Все же, я отдаю предпочтение подопечным Александра Петракова, которые должны взять верх за счет более высокой организации командной игры и более креативных действий нашей линии атаки. Верю, что на фартовой «Арене Львов» и удача будет на стороне украинской сборной», - сказал Жабченко.

Матч Украина – Босния и Герцеговина состоится во вторник, 12 октября. Начало в 21:45.