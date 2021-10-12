Тренер Казахстана: «С Финляндией будем играть только на победу»

Талгат Байсуфинов – о предстоящем матче

  • 12.10.2021 13:26
  • 35 просмотров
  • 1 комментарий
Тренер Казахстана: «С Финляндией будем играть только на победу»
© kff.kz. Талгат Байсуфинов

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов поделился ожиданиями от матча квалификации чемпионата мира-2022 против национальной команды Финляндии.

«Знаем, сколько матчей мы уже не можем выиграть. Задача - победить, и не важно, у кого какие цели. Это нам неинтересно. Наша задача - выйти на поле и оставить там все силы. Все игроки хотят победить, играем только на победу, однозначно», - сказал Байсуфинов.

Матч Казахстан – Финляндия состоится во вторник, 12 октября. Начало в 17:00 по Киеву.

Источник — УЕФА

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 12.10.2021 13:30
    0
    надо натереть всех казахских футболистов шампунем ЖУМАЙСЫНБА и победа гарантирована
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