Тренер Казахстана: «С Финляндией будем играть только на победу»

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов поделился ожиданиями от матча квалификации чемпионата мира-2022 против национальной команды Финляндии.

«Знаем, сколько матчей мы уже не можем выиграть. Задача - победить, и не важно, у кого какие цели. Это нам неинтересно. Наша задача - выйти на поле и оставить там все силы. Все игроки хотят победить, играем только на победу, однозначно», - сказал Байсуфинов.

Матч Казахстан – Финляндия состоится во вторник, 12 октября. Начало в 17:00 по Киеву.