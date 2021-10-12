Тренер Казахстана: «С Финляндией будем играть только на победу»

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов поделился ожиданиями от матча квалификации чемпионата мира-2022 против национальной команды Финляндии.
«Знаем, сколько матчей мы уже не можем выиграть. Задача - победить, и не важно, у кого какие цели. Это нам неинтересно. Наша задача - выйти на поле и оставить там все силы. Все игроки хотят победить, играем только на победу, однозначно», - сказал Байсуфинов.
Матч Казахстан – Финляндия состоится во вторник, 12 октября. Начало в 17:00 по Киеву.
Источник — УЕФА
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