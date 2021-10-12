КАРАВАЕВ: «У сборной Боснии и Герцеговины есть очень много хороших игроков»

Защитник киевского Динамо и сборной Украины Александр Караваев высказался об игроках сборной Боснии и Герцеговины накануне встречи команд в рамках отбора на ЧМ-2022.
«У сборной Боснии и Герцеговины есть очень много хороших, квалифицированных игроков. Например, левый латераль Колашинац, который играет в Английской Премьер-лиге, и много других футболистов», - сказал Караваев.
Матч Украина – Босния и Герцеговина состоится во вторник, 12 октября. Начало в 21:45.
Источник — Футбол 1/2/3
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