КАРАВАЕВ: «У сборной Боснии и Герцеговины есть очень много хороших игроков»

Защитник киевского Динамо и сборной Украины Александр Караваев высказался об игроках сборной Боснии и Герцеговины накануне встречи команд в рамках отбора на ЧМ-2022.

«У сборной Боснии и Герцеговины есть очень много хороших, квалифицированных игроков. Например, левый латераль Колашинац, который играет в Английской Премьер-лиге, и много других футболистов», - сказал Караваев.

Матч Украина – Босния и Герцеговина состоится во вторник, 12 октября. Начало в 21:45.