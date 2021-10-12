Олег МАТВЕЕВ: «На Боснию выйдет тот же состав, который играл с Финляндией»

12 октября во Львове национальная сборная Украины будет принимать в поединке отборочного цикла чемпионата мира Боснию и Герцеговину.

Экс-игрок «Динамо» и «Шахтера» Олег Матвеев поделился своими ожиданиями от сегодняшнего противостояния во Львове.

«Думаю, что тренер нашей сборной Александр Петраков выставит тот же состав, что играл и в Хельсинки с финнами. И не только потому, что победный состав не меняют, скорее, наставник просто уже определился с той обоймой исполнителей, которая соответствует его игровой концепции.

На мой взгляд, Украина обязана сегодня побеждать. И это ей под силу, поскольку уровень подготовки наших футболистов выше, чем у соперника. Да и поддержка 12 игрока - болельщиков - очень важный «козырь». Только лишь бы обошлось без индивидуальных ошибок в обороне».

Матч Украина – Босния и Герцеговина состоится во вторник, 12 октября. Начало в 21:45.