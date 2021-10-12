Олег МАТВЕЕВ: «На Боснию выйдет тот же состав, который играл с Финляндией»

Специалист – о предстоящем матче команды Александра Петракова

  • 12.10.2021 12:38
  • 457 просмотров
  • 0 комментариев
Олег МАТВЕЕВ: «На Боснию выйдет тот же состав, который играл с Финляндией»
© УАФ

12 октября во Львове национальная сборная Украины будет принимать в поединке отборочного цикла чемпионата мира Боснию и Герцеговину.

Экс-игрок «Динамо» и «Шахтера» Олег Матвеев поделился своими ожиданиями от сегодняшнего противостояния во Львове.

«Думаю, что тренер нашей сборной Александр Петраков выставит тот же состав, что играл и в Хельсинки с финнами. И не только потому, что победный состав не меняют, скорее, наставник просто уже определился с той обоймой исполнителей, которая соответствует его игровой концепции.

На мой взгляд, Украина обязана сегодня побеждать. И это ей под силу, поскольку уровень подготовки наших футболистов выше, чем у соперника. Да и поддержка 12 игрока - болельщиков - очень важный «козырь». Только лишь бы обошлось без индивидуальных ошибок в обороне».

Матч Украина – Босния и Герцеговина состоится во вторник, 12 октября. Начало в 21:45.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности