Николай МАТВИЕНКО: «Разбираем отдельно таких личностей, как Джеко»

Защитник сборной Украины – о подготовке к матчу с Боснией и Герцеговиной

  • 12.10.2021 11:40
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Николай МАТВИЕНКО: «Разбираем отдельно таких личностей, как Джеко»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Матвиенко

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко поделился своими ожиданиями перед матчем с Боснией и Герцеговиной.

«Джеко – очень сильный игрок, но не он один там играет. Много-много футболистов, которые на серьезном уровне выступают.

Мы разбираем в целом как команду их, а также отдельно таких личностей, как Джеко», - сказал Матвиенко.

Матч Украина – Босния и Герцеговина состоится во вторник, 12 октября. Начало в 21:45.

Источник — Футбол 1/2/3

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