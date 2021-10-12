Николай МАТВИЕНКО: «Разбираем отдельно таких личностей, как Джеко»

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко поделился своими ожиданиями перед матчем с Боснией и Герцеговиной.
«Джеко – очень сильный игрок, но не он один там играет. Много-много футболистов, которые на серьезном уровне выступают.
Мы разбираем в целом как команду их, а также отдельно таких личностей, как Джеко», - сказал Матвиенко.
Матч Украина – Босния и Герцеговина состоится во вторник, 12 октября. Начало в 21:45.
Источник — Футбол 1/2/3
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