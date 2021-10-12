Иван ПЕРИШИЧ: «Все в наших руках. На кону шесть очков»

Хавбек сборной Хорватии – о перспективах выйти на чемпионат мира

  • 12.10.2021 11:19
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Иван ПЕРИШИЧ: «Все в наших руках. На кону шесть очков»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Перишич

Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич прокомментировал ничью со Словакией (2:2) в матче квалификации чемпионата мира-2022.

«Мы отдавали все силы с первых минут. Мы доминировали и создавали моменты. Сегодня у нас не все получалось в завершении атак, но два пропущенных мяча расстроили меня сильнее.

У нас есть месяц на подготовку. Все в наших руках. На кону шесть очков. Сначала матч с Мальтой, а затем будем думать об игре с Россией. Будем идти шаг за шагом», - сказал Перишич.

Источник — УЕФА

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