Иван ПЕРИШИЧ: «Все в наших руках. На кону шесть очков»

Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич прокомментировал ничью со Словакией (2:2) в матче квалификации чемпионата мира-2022.

«Мы отдавали все силы с первых минут. Мы доминировали и создавали моменты. Сегодня у нас не все получалось в завершении атак, но два пропущенных мяча расстроили меня сильнее.

У нас есть месяц на подготовку. Все в наших руках. На кону шесть очков. Сначала матч с Мальтой, а затем будем думать об игре с Россией. Будем идти шаг за шагом», - сказал Перишич.