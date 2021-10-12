11 октября в матче квалификации ЧМ-2022 сборная Исландии обыграла команду Лихтенштейна (4:0).
Исландия – Лихтенштейн – 4:0. Видео голов и обзор матча
Голы: Тортарсон, 19, Гудмундссон, 35 (пен), 79 (пен), Гудйонсен, 89.
События матча
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Андри Гудйонсен (Исландия).
|79'
|ГОЛ ! С пенальти забил Альберт Гудмундссон (Исландия).
|63'
|Martin Marxer (Лихтенштейн) получает красную карточку.
|35'
|ГОЛ ! С пенальти забил Альберт Гудмундссон (Исландия).
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Стефан Тейтур Тордарсон (Исландия).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.