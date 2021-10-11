Северная Македония
0 : 4
Германия
11.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Группа J. Разгромы от Германии и Исландии, минимальная победа Румынии

Продолжается отбор на ЧМ-2022 в группе J зоны УЕФА

  • 11.10.2021 23:49
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Группа J. Разгромы от Германии и Исландии, минимальная победа Румынии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 11 октября состоялись матчи восьмого тура отбора на ЧМ-2022 в группе J зоны УЕФА. Сборные Германии и Исландии с одинаковым счетом 4:0 разгромили Северную Македонию и Лихтенштейн соответственно. При чем, Бундестим все свои голы забил после перерыва. А сборная Румынии минимально обыграла Армению, благодаря чему поднялась в турнирной таблице с четвертого места на второе.

Северная Македония – Германия – 0:4
Голы: Хаверц 50, Вернер 70, 73, Мусиала 83

Румыния – Армения – 1:0
Гол: Митрицэ 26

Исландия – Лихтенштейн – 4:0
Голы: Тортарсон 19, Гудмундссон 35, 79, Гудйонсен 89

Турнирная таблица группы J:

Источник — Sport.ua

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