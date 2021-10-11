Группа J. Разгромы от Германии и Исландии, минимальная победа Румынии

В понедельник, 11 октября состоялись матчи восьмого тура отбора на ЧМ-2022 в группе J зоны УЕФА. Сборные Германии и Исландии с одинаковым счетом 4:0 разгромили Северную Македонию и Лихтенштейн соответственно. При чем, Бундестим все свои голы забил после перерыва. А сборная Румынии минимально обыграла Армению, благодаря чему поднялась в турнирной таблице с четвертого места на второе.
Северная Македония – Германия – 0:4
Голы: Хаверц 50, Вернер 70, 73, Мусиала 83
Румыния – Армения – 1:0
Гол: Митрицэ 26
Исландия – Лихтенштейн – 4:0
Голы: Тортарсон 19, Гудмундссон 35, 79, Гудйонсен 89
Турнирная таблица группы J:
Источник — Sport.ua
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