Группа J. Разгромы от Германии и Исландии, минимальная победа Румынии

В понедельник, 11 октября состоялись матчи восьмого тура отбора на ЧМ-2022 в группе J зоны УЕФА. Сборные Германии и Исландии с одинаковым счетом 4:0 разгромили Северную Македонию и Лихтенштейн соответственно. При чем, Бундестим все свои голы забил после перерыва. А сборная Румынии минимально обыграла Армению, благодаря чему поднялась в турнирной таблице с четвертого места на второе.

Северная Македония – Германия – 0:4

Голы: Хаверц 50, Вернер 70, 73, Мусиала 83

Румыния – Армения – 1:0

Гол: Митрицэ 26

Исландия – Лихтенштейн – 4:0

Голы: Тортарсон 19, Гудмундссон 35, 79, Гудйонсен 89

Турнирная таблица группы J: