Владимир МИКИТИН: «Победим боснийцев с минимальным преимуществом в счете»

Специалист – о перспективах команды Александра Петракова в предстоящем матче

  • 12.10.2021 03:39
  • 89 просмотров
  • 1 комментарий
Владимир МИКИТИН: «Победим боснийцев с минимальным преимуществом в счете»
© УАФ

12 октября померяются силами главные претенденты на завоевание второго места в своей группе отборочного цикла чемпионата мира - Украина и Босния и Герцеговина.

Экс-игрок национальной сборной Украины Владимир Микитин рассказал, благодаря чему наши футболисты могут обыграть балканцев.

«Футбол в исполнении сборной Украины под руководством Андрея Шевченко был более предсказуем. Новый тренер - Александр Петраков делает ставку на, скажем так, вертикальный футбол, это когда с помощью нескольких передач преодолевается расстояние от своей штрафной площадки до ворот соперника. Мне такой стиль больше импонирует. Хотя если соперник мастерски играет в отборе, действует компактно, то можно наразиться на острый контрвыпад. Поэтому владея мячом, нужно быть очень внимательным.

Как я оцениваю завтрашние шансы подопечных Александра Петракова в сражении с боснийцами? Думаю, что победим с минимальным преимуществом в счете. Все же, у украинцев более ровный состав, да и поддержку родных стен нельзя недооценивать. Тем более, что поединок пройдет во Львове - фартовом для нашей сборной городе», - сказал Микитин.

Матч Украина – Босния и Герцеговина состоится во вторник, 12 октября. Начало в 21:45.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    offshorezeli
    offshorezeli, 12.10.2021 04:24
    0
    Микитин, кто ты такой, я жду комментария звезды европейского уровня Евгения Левченко.
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