Владимир МИКИТИН: «Победим боснийцев с минимальным преимуществом в счете»

12 октября померяются силами главные претенденты на завоевание второго места в своей группе отборочного цикла чемпионата мира - Украина и Босния и Герцеговина.

Экс-игрок национальной сборной Украины Владимир Микитин рассказал, благодаря чему наши футболисты могут обыграть балканцев.

«Футбол в исполнении сборной Украины под руководством Андрея Шевченко был более предсказуем. Новый тренер - Александр Петраков делает ставку на, скажем так, вертикальный футбол, это когда с помощью нескольких передач преодолевается расстояние от своей штрафной площадки до ворот соперника. Мне такой стиль больше импонирует. Хотя если соперник мастерски играет в отборе, действует компактно, то можно наразиться на острый контрвыпад. Поэтому владея мячом, нужно быть очень внимательным.

Как я оцениваю завтрашние шансы подопечных Александра Петракова в сражении с боснийцами? Думаю, что победим с минимальным преимуществом в счете. Все же, у украинцев более ровный состав, да и поддержку родных стен нельзя недооценивать. Тем более, что поединок пройдет во Львове - фартовом для нашей сборной городе», - сказал Микитин.

Матч Украина – Босния и Герцеговина состоится во вторник, 12 октября. Начало в 21:45.