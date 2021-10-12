Игорь ХАРАТИН: «Победить Боснию нам поможет поддержка болельщиков»

Полузащитник национальной сборной Украины Игорь Харатин поделился своими ожиданиями перед матчем с Боснией и Герцеговиной.

«Очень приятно находиться во Львове. Мой отец сам из этого города. С нетерпением ждем завтрашнего матча и надеемся на очень хорошую атмосферу. Главное - это результат. Нам важно выигрывать все оставшиеся игры. Матчи за сборную всегда очень конкурентные. Мы готовимся на все сто процентов. Мы чувствуем высокий ажиотаж вокруг этого матча и относимся к нему с полной ответственностью», - сказал Харатин.

Матч Украина – Босния и Герцеговина состоится во вторник, 12 октября. Начало в 21:45.