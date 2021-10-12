11 октября в матче квалификации ЧМ-2022 сборная Германии обыграла Северную Македонию (4:0) и гарантировала себе путевку на ЧМ-2022.
Сев. Македония – Германия – 0:4. Немцы взяли путевку. Видео голов и обзор
Голы: Хаверц, 50, Вернер, 70, 73, Мусиала, 83.
События матча
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Джамал Мусиала (Германия).
|73'
|ГОЛ ! Мяч забил Тимо Вернер (Германия).
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Тимо Вернер (Германия).
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Германия).
Источник — Sport.ua
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