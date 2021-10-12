11 октября в матче квалификации ЧМ-2022 сборная Турция обыграла команду Латвии (2:1).
Решающий гол был забит турками с пенальти на 90+9-й минуте.
Латвия – Турция – 1:2. Пенальти на 90+9 минуте. Видео голов и обзор матча
Голы: Демираль, 70 (автогол) – Дурсун, 76, Йылмаз, 90+9 (пен).
События матча
|90'
|ГОЛ ! С пенальти забил Бурак Йилмаз (Турция).
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил Сердар Дурсун (Турция).
|70'
|ГОЛ ! Автогол забил Мерих Демирал (Латвия).
Источник — Sport.ua
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