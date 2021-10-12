11 октября в матче квалификации ЧМ-2022 сборная Румыния обыграла команду Армении (1:0).
Единственный гол забил Александру Митрицэ на 26-й минуте.
Румыния – Армения – 1:0. Видео гола Митрицэ и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Александру Митрицэ, 26 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Александру Митрицэ (Румыния).
Источник — Sport.ua
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