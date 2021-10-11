Кто будет основным форвардом Шахтера? Цыганык назвал реальный вариант

Форвард «горняков» Лассина Траоре из-за травмы выбыл из игры до конца сезона

  • 11.10.2021 23:15
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Кто будет основным форвардом Шахтера? Цыганык назвал реальный вариант
© ФК Шахтер Донецк. Лассина Траоре

Футбольный журналист Игорь Цыганык объяснил, кто реально сможет в «Шахтере» заменить на позиции нападающего Лассину Траоре, который вылетел до конца сезона:

«Кто первый в списке потенциальных трансферов «Шахтера»: Мостафа Мохамед, Артем Довбик или кто-то еще? Я думаю, как такого списка нет. Во-первых, сейчас никого нельзя купить и заявить, только зимой. Во-вторых, у «Шахтера» есть Мораес, который сейчас восстанавливается и через месяц-два уже вернется к работе в общей группе.

Какой смысл сейчас покупать какого-то футболиста, если ты уже имеешь опытного форварда, который может на год закрыть позицию центрального нападающего? И тогда уже подождать, пока восстановится Траоре. Если повезет, это произойдет до следующей Лиги чемпионов.

То есть, покупать еще одного нападающего, когда ты уже имеешь одного адаптированного здесь, я не вижу в этом необходимости. Как по мне, если ты покупаешь форварда, то вкладываешь в него деньги, чтобы он играл и рос. Затем будет конкуренция, условно говоря, Траоре или Довбик. Возможно, оно так и будет.

Я думаю, что до конца сезона форвардом будет Мораес. У него зимой заканчивается контракт, но я думаю, что его продлят. Я не могу сказать, что именно так и будет, но думаю, что останется Мораес. Ну и 15 млн за Довбика – это много. Хотя кто его знает. Украинцы нужны «Шахтеру».

Источник — Циганик LIVE

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