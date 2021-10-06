Шахтеру интересен форвард сборной Египта Мостафа Мохамед

Донецкий «Шахтер» проявляет интерес к 23-летнему центральному нападающему Мостафе Мохамеду, который в настоящий момент на правах аренды выступает за «Галатасарай».
Контракт Мохамеда принадлежит египетскому «Замалеку», однако в январе, как ожидается, в вопросе аренды форварда наступит больше ясности. После этого «Шахтер» и будет готов открыть переговоры с тем клубом, который будет ответственен за дальнейшую судьбу игрока.
Информацию по Мохамеду в «Шахтере» уже собрали, и лишь непростая ситуация вокруг его трансфера заставляет «горняков» ждать.
Отмечается, что «Шахтеру» из-за травмы Лассины Траоре срочно нужен нападающий.
Мостафа Мохамед имеет на своем счету 6 матчей и 1 забитый мяч в составе национальной сборной Египта. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 6,5 миллионов евро.
Источник — Fotospor
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