Шахтеру интересен форвард сборной Египта Мостафа Мохамед

Донецкий «Шахтер» проявляет интерес к 23-летнему центральному нападающему Мостафе Мохамеду, который в настоящий момент на правах аренды выступает за «Галатасарай».

Контракт Мохамеда принадлежит египетскому «Замалеку», однако в январе, как ожидается, в вопросе аренды форварда наступит больше ясности. После этого «Шахтер» и будет готов открыть переговоры с тем клубом, который будет ответственен за дальнейшую судьбу игрока.

Информацию по Мохамеду в «Шахтере» уже собрали, и лишь непростая ситуация вокруг его трансфера заставляет «горняков» ждать.

Отмечается, что «Шахтеру» из-за травмы Лассины Траоре срочно нужен нападающий.

Мостафа Мохамед имеет на своем счету 6 матчей и 1 забитый мяч в составе национальной сборной Египта. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 6,5 миллионов евро.