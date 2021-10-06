Шахтеру интересен форвард сборной Египта Мостафа Мохамед

По крайней мере, такую информацию распространяют турецкие СМИ

  • 06.10.2021 20:23
  • 3666 просмотров
  • 10 комментариев
Шахтеру интересен форвард сборной Египта Мостафа Мохамед
© Instagram. Мостафа Мохамед

Донецкий «Шахтер» проявляет интерес к 23-летнему центральному нападающему Мостафе Мохамеду, который в настоящий момент на правах аренды выступает за «Галатасарай».

Контракт Мохамеда принадлежит египетскому «Замалеку», однако в январе, как ожидается, в вопросе аренды форварда наступит больше ясности. После этого «Шахтер» и будет готов открыть переговоры с тем клубом, который будет ответственен за дальнейшую судьбу игрока.

Информацию по Мохамеду в «Шахтере» уже собрали, и лишь непростая ситуация вокруг его трансфера заставляет «горняков» ждать.

Отмечается, что «Шахтеру» из-за травмы Лассины Траоре срочно нужен нападающий.

Мостафа Мохамед имеет на своем счету 6 матчей и 1 забитый мяч в составе национальной сборной Египта. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 6,5 миллионов евро.

Источник — Fotospor

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 06.10.2021 21:37
    -1
    надо кого-то брать.
    одного - мало, двоих - много, тогда троих!
    Ссылка
    New Zealander
    online
    New Zealander, 06.10.2021 21:23
    -2
    Funny____Cat, 06.10.2021 20:52
    Думаю Лямов за 12-15 сторгуетесь с Замалеком
    Та хоть за 100. Деньги же не мои. Мне главное чтобы Ахметка купил
    Ссылка
    gajvir
    online
    gajvir, 06.10.2021 21:07
    +2
    Makc-877Donbass, 06.10.2021 20:48
    Легенда
    Чого ? Замалека?
    Ссылка
    Makc-877Donbass
    online
    Makc-877Donbass, 06.10.2021 20:54
    -1
    Легенда будет играть в легендарном Донецком Шахтёре Наконец у нас будет супер форвард
    Ссылка
    Makc-877Donbass
    online
    Makc-877Donbass, 06.10.2021 20:52
    -3
    Ринат Леонидович купит всех кого захочет. Он весь мир купит для нас
    Ссылка
    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 06.10.2021 20:52
    +5
    New Zealander, 06.10.2021 20:51
    Надо брать, конечно же
    Думаю Лямов за 12-15 сторгуетесь с Замалеком
    Ссылка
    New Zealander
    online
    New Zealander, 06.10.2021 20:51
    -5
    Надо брать, конечно же
    Ссылка
    Makc-877Donbass
    online
    Makc-877Donbass, 06.10.2021 20:48
    -2
    Легенда
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
    RoNIkyo, 06.10.2021 20:34
    +2
    Хтось пояснить Шахтарівцям, що це не той єгиптянин Мохамед, який голи в Ліверпулі пачками клепає
    Ссылка
    hanter83
    hanter83, 06.10.2021 20:29
    +4
    Форвард нужен!!!! Ой, как нужен...
    Ссылка
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