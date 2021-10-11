Кипр – Мальта – 2:2. Развязка на 90+8 мин. Видео голов и обзор матча

9 октября в матче квалификации ЧМ-2022 сборные Кипра и Мальты сыграли вничью (2:2).
Кипр – Мальта – 2:2. Битва за престиж. Видео голов и обзор матча
Голы: Папулис, 6, Сотириу, 80 – Мускат, 53, Дегабриэле, 90+8.
ГОЛ! 1:0. Папулис, 6 мин.
ГОЛ! 1:1. Мускат, 53 мин.
ГОЛ! 2:1. Сотириу, 80 мин.
ГОЛ! 2:2. Дегабриэле, 90+8 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Юрген Дегабриэле (Мальта).
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Пиерос Сотириу (Кипр).
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Зак Мускат (Мальта).
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Фотис Папулис (Кипр).
Источник — Sport.ua
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