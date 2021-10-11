Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Золотой мяч? Все видели, чего я добился»

Форвард «Баварии» считает, что он достоин приза

  • 11.10.2021 22:49
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Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Золотой мяч? Все видели, чего я добился»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски оценил свои шансы завоевать Золотой мяч в 2021 году:

«Возможность выиграть Золотой мяч много для меня значит, я горжусь тем, что такой шанс есть. Если учесть все, чего я добился не только в этом году, но и в прошлом, когда вручение приза отменили, – я выиграл много трофеев, забил много голов.

Победа стала бы значимым событием для меня. Я выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, чемпионат мира среди клубов, побил рекорд Герда Мюллера, забив 41 мяч в Бундеслиге – это был впечатляющий период, которым я очень горжусь.

Все видели, чего я добился и что продолжаю делать. Мои достижения говорят сами за себя, то, чего я добился за два года, – великие достижения не только для меня, но и для любого игрока в истории.

Задолжала ли мне судьба Золотой мяч? Я не знаю. Не имеет значения, откуда я, у меня есть шанс получить этот приз. Я доказал, что, несмотря на трудное начало карьеры, можно стать очень успешным, быть на вершине».

Ранее Левандовски вошел в число 30 претендентов на Золотой мяч-2021.

Источник — Marca

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