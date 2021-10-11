13-й тур
Оболонь
0 : 3
Горняк-Спорт
11.10.2021, FT

Оболонь – Горняк-Спорт – 0:3. Разгром в Киеве. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 13-го тура Первой лиги чемпионата Украины

  • 11.10.2021 22:32
  • 184 просмотра
  • 0 комментариев
Оболонь – Горняк-Спорт – 0:3. Разгром в Киеве. Видео голов и обзор матча
© Футбол 1/2/3

В понедельник, 11 октября, состоялся матч 13-го тура Первой лиги Украины, в котором киевская «Оболонь» проиграла «Горняку-Спорт» (0:3).

Первая лига. 13-й тур

«Оболонь» Киев – «Горняк-Спорт» Горишние Плавни – 0:3

Голы: Паламар, 39, Яворский, 74, Понедельник, 86.

Нереализованный пенальти: Сергей Романов, 86 (Горняк-Спорт)

Видео голов и обзор матча на YouTube

События матча
86' ГОЛ ! Мяч забил Андрей Понедельник (Горняк-Спорт).
72' ГОЛ ! Мяч забил Вадим Яворский (Горняк-Спорт).
39' ГОЛ ! Мяч забил Руслан Паламар (Горняк-Спорт).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности