Оболонь – Горняк-Спорт – 0:3. Разгром в Киеве. Видео голов и обзор матча

В понедельник, 11 октября, состоялся матч 13-го тура Первой лиги Украины, в котором киевская «Оболонь» проиграла «Горняку-Спорт» (0:3).
Первая лига. 13-й тур
«Оболонь» Киев – «Горняк-Спорт» Горишние Плавни – 0:3
Голы: Паламар, 39, Яворский, 74, Понедельник, 86.
Нереализованный пенальти: Сергей Романов, 86 (Горняк-Спорт)
События матча
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Понедельник (Горняк-Спорт).
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Вадим Яворский (Горняк-Спорт).
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Руслан Паламар (Горняк-Спорт).
Источник — Sport.ua
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