Юрий ВИРТ: «У наших ребят больше опыта, чем у Боснии»

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт поделился ожиданиями от матча отбора на ЧМ-2022 Украина – Босния и Герцеговина, который пройдет завтра, 12 октября во Львове:
«Уверенная виктория подопечных Александра Петракова в Хельсинки в минувшую субботу прибавила оптимизма. Думаю, что во вторник украинские футболисты на этом не остановятся и запишут в свой актив очередные три очка. Счет? 2:0 - в нашу пользу.
Футбол – командная игра и, на мой взгляд, именно в коллективных действиях украинцы будут иметь преимущество. Во-вторых, у наших ребят больше опыта добиваться нужного результата в решающих поединках. Уверен, что они и завтра не подведут.
Наконец, надеюсь, что Львов не изменит себе и останется фартовым городом для украинской сборной».
Источник — Meta-ratings.com.ua
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