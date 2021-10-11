Юрий ВИРТ: «У наших ребят больше опыта, чем у Боснии»

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт поделился ожиданиями от матча отбора на ЧМ-2022 Украина – Босния и Герцеговина, который пройдет завтра, 12 октября во Львове:

«Уверенная виктория подопечных Александра Петракова в Хельсинки в минувшую субботу прибавила оптимизма. Думаю, что во вторник украинские футболисты на этом не остановятся и запишут в свой актив очередные три очка. Счет? 2:0 - в нашу пользу.

Футбол – командная игра и, на мой взгляд, именно в коллективных действиях украинцы будут иметь преимущество. Во-вторых, у наших ребят больше опыта добиваться нужного результата в решающих поединках. Уверен, что они и завтра не подведут.

Наконец, надеюсь, что Львов не изменит себе и останется фартовым городом для украинской сборной».