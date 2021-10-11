Тренер Боснии и Герцеговины: «Не высчитываем варианты в таблице»

Ивайло Петев – о матче против Украины

  • 11.10.2021 21:43
  • 775 просмотров
  • 2 комментария
Тренер Боснии и Герцеговины: «Не высчитываем варианты в таблице»
© nfsbih.ba. Ивайло Петев

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев поделился ожиданиями от матча отбора на ЧМ-2022 против Украины (12 октября):

«Мы располагаем большим количеством игроков, чем это было в Казахстане, что дает нам большой выбор вариантов состава. Важно, чтобы завтра мы продемонстрировали хорошую командную игру, и тогда, я надеюсь, мы возьмем три очка.

Что касается нашей игры, то нет предела совершенству. Я доволен, потому что сейчас у нас в команде царит слаженность и взаимодействие. Конечно, случаются ошибки, над которыми мы работаем. Однако главное, что мы движемся вперед и от матча к матчу показываем все более качественный футбол.

Мы не высчитываем различные варианты в турнирной таблице. Мы сосредоточены на завтрашнем поединке и сделаем все возможное, чтобы победить».

Источник

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Владимир Пидвирный
    online
    Владимир Пидвирный, 11.10.2021 21:48
    +1
    У вас завтра буде багато помилок. Адже це Львів, і це збірна України.
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 11.10.2021 22:03
    0
    Важко з ними буде. Вони теж хотять на ЧС, але наші впораються.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности