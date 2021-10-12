Индиан-Уэллс. Известны все участницы 1/8 финала у женщин

В понедельник сыграла верхняя часть сетки

  • 12.10.2021 09:20
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Индиан-Уэллс. Известны все участницы 1/8 финала у женщин
© Getty Images/Global Images Ukraine. Анетт Контавейт и Бьянка Андрееску

11-го октября на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс состоялись поединки третьего круга в верхней части сетки. Теперь стали известны все участницы четвертого раунда.

Отметим, что нижняя сетка играла на день ранее.

Индиан-Уэллс. Третий круг

Верхняя часть сетки

 Беатрис Хаддад Майя –  Каролина Плишкова [1] – 6:3, 7:5
 Анетт Контавейт [18] –  Бьянка Андрееску [16] – 7:6(5), 6:3

 Онс Жабер [12] –  Даниэль Коллинс [22] – 6:1, 6:3
 Анна Калинская [Q] –  Виктория Голубич – 1:6, 6:1, 6:3

 Барбора Крейчикова [3] –  Аманда Анисимова – 6:2, 6:3
 Паула Бадоса [21] –  Кори Гауфф [15] – 6:2, 6:2

 Анжелик Кербер [10] –  Дарья Касаткина [20] – 6:2, 1:6, 6:4
 Айла Томлянович –  Тамара Зиданшек [26] – 6:4, 6:3

Индиан-Уэллс. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

 Беатрис Хаддад Майя –  Анетт Контавейт [18]
 Онс Жабер [12] –  Анна Калинская [Q]

 Барбора Крейчикова [3] –  Паула Бадоса [21]
 Анжелик Кербер [10] –  Айла Томлянович

Нижняя часть сетки

  Виктория Азаренко [27] –  Александра Саснович
  Джессика Пегула [19] –  Элина Свитолина [4]

  Шелби Роджерс –  Лейла Фернандес [23]
  Алена Остапенко [24] –  Ига Cвёнтек [2]

Источник — Sport.ua

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