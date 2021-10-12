Индиан-Уэллс. Известны все участницы 1/8 финала у женщин

11-го октября на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс состоялись поединки третьего круга в верхней части сетки. Теперь стали известны все участницы четвертого раунда.
Отметим, что нижняя сетка играла на день ранее.
Индиан-Уэллс. Третий круг
Верхняя часть сетки
Беатрис Хаддад Майя – Каролина Плишкова [1] – 6:3, 7:5
Анетт Контавейт [18] – Бьянка Андрееску [16] – 7:6(5), 6:3
Онс Жабер [12] – Даниэль Коллинс [22] – 6:1, 6:3
Анна Калинская [Q] – Виктория Голубич – 1:6, 6:1, 6:3
Барбора Крейчикова [3] – Аманда Анисимова – 6:2, 6:3
Паула Бадоса [21] – Кори Гауфф [15] – 6:2, 6:2
Анжелик Кербер [10] – Дарья Касаткина [20] – 6:2, 1:6, 6:4
Айла Томлянович – Тамара Зиданшек [26] – 6:4, 6:3
Индиан-Уэллс. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Беатрис Хаддад Майя – Анетт Контавейт [18]
Онс Жабер [12] – Анна Калинская [Q]
Барбора Крейчикова [3] – Паула Бадоса [21]
Анжелик Кербер [10] – Айла Томлянович
Нижняя часть сетки
Виктория Азаренко [27] – Александра Саснович
Джессика Пегула [19] – Элина Свитолина [4]
Шелби Роджерс – Лейла Фернандес [23]
Алена Остапенко [24] – Ига Cвёнтек [2]
Источник — Sport.ua
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