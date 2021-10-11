ДЖЕКО: «Для меня неожиданность, что Шевченко больше не тренер Украины»

Форвард сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко поделился ожиданиями от матча отбора на ЧМ-2022 против Украины, который состоится 12 октября во Львове:

«После Казахстана матч с Украиной будет одним из важнейших, так как у нас осталось три ключевых игры с нашими прямыми конкурентами в борьбе за второе место в группе.

Ожидания перед игрой с Украиной? Я настроен забить гол, но лучшим будет результат 2:0 в нашу пользу.

Кумир детства Андрей Шевченко? Для меня было большой неожиданностью, что Шевченко больше не является главным тренером сборной Украины. Я не знаю по каким это причинам — конфликт с федерацией или что-то, но я знаю, что есть новый тренер, который показал хороший результат с Финляндией.

Мы сразу видели, что Украина в этой группе среди фаворитов. Среди игроков, я бы не стал выделять кого-то отдельно — все они выступают в хороших клубах и имеют сильные индивидуальные качества. Украина — это крепкая команда.

Лучшим козырем нашей команды является коллективная игра. В матче с Казахстаном у нас не было несколько наших основных игроков, но мы показали качественную игру и коллективными усилиями добыли три очка. Надеюсь так будет и в матче с Украиной».