ДЖЕКО: «Для меня неожиданность, что Шевченко больше не тренер Украины»

Лидер сборной Боснии и Герцеговины – о матче против Украины

  • 11.10.2021 20:35
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ДЖЕКО: «Для меня неожиданность, что Шевченко больше не тренер Украины»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Джеко

Форвард сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко поделился ожиданиями от матча отбора на ЧМ-2022 против Украины, который состоится 12 октября во Львове:

«После Казахстана матч с Украиной будет одним из важнейших, так как у нас осталось три ключевых игры с нашими прямыми конкурентами в борьбе за второе место в группе.

Ожидания перед игрой с Украиной? Я настроен забить гол, но лучшим будет результат 2:0 в нашу пользу.

Кумир детства Андрей Шевченко? Для меня было большой неожиданностью, что Шевченко больше не является главным тренером сборной Украины. Я не знаю по каким это причинам — конфликт с федерацией или что-то, но я знаю, что есть новый тренер, который показал хороший результат с Финляндией.

Мы сразу видели, что Украина в этой группе среди фаворитов. Среди игроков, я бы не стал выделять кого-то отдельно — все они выступают в хороших клубах и имеют сильные индивидуальные качества. Украина — это крепкая команда.

Лучшим козырем нашей команды является коллективная игра. В матче с Казахстаном у нас не было несколько наших основных игроков, но мы показали качественную игру и коллективными усилиями добыли три очка. Надеюсь так будет и в матче с Украиной».

Источник — Football.ua

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