Сергей ПАЛКИН: «За 25 лет Шахтер добился того, о чем мечтал Ахметов»

Гендиректор «Шахтера» - о роли президента донецкого клуба

  • 11.10.2021 20:19
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Сергей ПАЛКИН: «За 25 лет Шахтер добился того, о чем мечтал Ахметов»
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин высказался по поводу 25-летия пребывания Рината Ахметова на посту президента донецкого клуба:

«Эти 25 лет – лучшее подтверждение того, насколько велика роль сильного и амбициозного президента в судьбе клуба. Тогда, в 1996-м году, Ринат Ахметов первым начал говорить о чемпионстве, о будущем лидерстве «Шахтера» в Украине, об участии в Лиге чемпионов и о победе в еврокубке. В это никто не верил. Никто, кроме президента.

И главное, что Ринат Ахметов не просто верил, а делал. Построил одну из лучших в Европе тренировочных баз «Кирша» для первой команды и Академии. Приглашал иностранных тренеров и футболистов-легионеров, которые впоследствии становились легендами и рекордсменами клуба. Подарил Донецку красивейший и современнейший стадион – нашу любимую «Донбасс Арену». А самое главное, президент отдавал всего себя команде: вместе с ней прошел через все сложности и испытания, помогал словом и делом, своей энергией и своим энтузиазмом.

За 25 лет «Шахтер» добился того, о чем мечтал Ринат Ахметов. Выиграл 13 чемпионских титулов, а всего – 35 трофеев. Завоевал Кубок UEFA – 2009. Команда является лидером украинского футбола, постоянным участником Лиги чемпионов. Клуб заслужил большое уважение в футбольном мире и огромную любовь миллионов и миллионов людей.

Для Рината Ахметова каждая победа «Шахтера» – это его счастье, каждый трофей «Шахтера» – это его гордость. И клуб сделает все, чтобы наш президент всегда был счастлив и гордился успехами команды!».

Источник — Facebook

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    Злий Глобинець
    online
    Злий Глобинець, 11.10.2021 20:44
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