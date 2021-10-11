АХМЕТОВ: «Сегодня мы мечтаем лишь об одном – вернуться в наш родной Донецк»

Президент «Шахтера» подвел итоги сезона

  • 11.10.2021 11:51
  • 1371 просмотр
  • 19 комментариев
АХМЕТОВ: «Сегодня мы мечтаем лишь об одном – вернуться в наш родной Донецк»
© ФК Шахтер Донецк. Ринат Ахметов

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов подвел итоги прошлого сезона.

«2021 год – особенный для меня. Ровно 25 лет назад я принял одно из самых ответственных и важных решений в моей жизни. 25 лет назад я стал президентом «Шахтера».

Именно тогда, в октябре 1996-го, я дал обещание, что буду делать все возможное, чтобы «Шахтер» с каждым годом становился лучше и сильнее, чтобы команда выигрывала титулы и трофеи, завоевала уважение в футбольном мире, чтобы наши болельщики гордились клубом. Все эти годы мы жили мечтами, которые становились целями. Мы мечтали о золотых медалях чемпионата – и выигрывали их. Мы мечтали о европейском трофее – и завоевали Кубок УЕФА. Мы мечтали о самом красивом стадионе – и построили «Донбасс Арену». Мы мечтали слышать гимн Лиги чемпионов – и теперь каждый сезон играем с лучшими командами Европы.

За последние 25 лет «Шахтер» завоевал 35 трофеев. Для меня одинаково важен каждый из 13 чемпионских титулов, каждый из 12 Кубков Украины, 9 Суперкубков Украины и, конечно же, Кубок УЕФА. Все эти трофеи достались нам благодаря тяжелому труду игроков и тренеров, администрации и сотрудников клуба. А самое главное – благодаря поддержке наших болельщиков. 

За эти 25 лет мы сделали очень многое и прошли путь, которым можем гордиться. «Шахтер» стал лидером украинского футбола, командой, которую знают и уважают в Европе, клубом, на который равняются во многих аспектах. Но нашей главной гордостью всегда будут не награды и звания, а люди. Это наши ветераны, заложившие славные традиции клуба, которых мы безмерно ценим. Это многие поколения футболистов и тренеров, отдававших все свои силы ради побед команды. Это тысячи сотрудников, которые ежедневно проделывают порой незаметную, но такую важную работу, и этим вносят свой вклад в общий успех. И, конечно, наша гордость – это наши невероятные болельщики. Мы всегда чувствуем вашу поддержку – в любом городе, в каждом матче. Эта поддержка помогает преодолевать все сложности, никогда не останавливаться и продолжать двигаться только вперед. Она вдохновляет «Шахтер» на новые победы и достижения.

И знаете, спустя 25 лет мы продолжаем мечтать. Сегодня мы мечтаем лишь об одном – вернуться домой, в наш родной и мирный Донецк, на нашу прекрасную «Донбасс Арену». Мы мечтаем снова играть при заполненных трибунах и слышать голос каждого болельщика. Мы мечтаем снова делить с вами счастье побед, вместе радоваться завоеванным трофеям и наслаждаться красивым футболом. И я верю, что эти мечты, как и все предыдущие, непременно сбудутся.

А пока я могу пообещать вам, что «Шахтер» продолжит оставаться таким же сильным и успешным клубом. Клубом с большими амбициями и огромным стремлением к победам. Клубом, которым вы будете гордиться», – сказал Ахметов.

Ранее стало известно, сколько «Шахтер» заплатил налогов за сезон 2020/21.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Владимир Пидвирный
    online
    Владимир Пидвирный, 11.10.2021 12:22
    +5
    Сам ти ахметушка і проср.в Донецьк. Їдь в кацапстан домовляйся.
    Ссылка
    Octopus
    online
    Octopus, 11.10.2021 12:06
    +5
    New Zealander, 11.10.2021 12:03
    А должен был говорить?
    То есть не говоря в слух, кто ему мешает вернуться в Донецк, он каким образом приближает возвращение туда? Почему Ахметов избегает называния вещей своими именами?
    Ссылка
    Rash VM
    online
    Rash VM, 11.10.2021 12:05
    +5
    А что ты сделал когда орки ломились в Украину. Гудел гудками на своих заводиках. И всё? И выжидал ,а что же будет , чтобы быть накрайняк царьком лугандонии.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
    PFCLviv, 11.10.2021 11:56
    +5
    А сам в Лондоні торчить...
    Ссылка
    FunnyCat_
    online
    FunnyCat_, 11.10.2021 12:40
    +3
    New Zealander, 11.10.2021 11:55
    Поскорее возвращайтесь, иначе Лигу Чемпионов трудно будет выграть.
    я смотрю сегодня весь день будем ржать с шахтера
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 11.10.2021 12:15
    +3
    New Zealander, 11.10.2021 12:11
    Ну это ещё надо доказать. Вряд-ли бы он своего друга вырвал бы. У Брагина было много врагов. Так же как и у Щербаня между прочем, в смерти которого тоже Ахметова обвиняют
    Я чет не понял закарпатфан, школы в Ужгороде на карантине ?
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 11.10.2021 12:03
    +3
    New Zealander, 11.10.2021 11:55
    Поскорее возвращайтесь, иначе Лигу Чемпионов трудно будет выграть.
    Ссылка
    vladimirpa12
    vladimirpa12, 11.10.2021 12:40
    +2
    Заело пластинку
    Ссылка
    Обижающийся из Бергамо
    online
    Обижающийся из Бергамо, 11.10.2021 12:29
    +2
    Каким образом вы хотите вернуться?
    Это смешно, это пустозвонство.
    Ссылка
    bonv
    online
    bonv, 11.10.2021 12:06
    +2
    Але спочатку Брагіна підірвав..
    Ссылка
    New Zealander
    online
    New Zealander, 11.10.2021 11:57
    +2
    Octopus, 11.10.2021 11:55
    Так возвращайся. Не прочел ни слова у него о том, что мешает.
    А кто русские войска уведет назад в рашку? Ты что ли?
    Ссылка
    Octopus
    online
    Octopus, 11.10.2021 11:55
    +2
    Так возвращайся. Не прочел ни слова у него о том, что мешает.
    Ссылка
    Octopus
    online
    Octopus, 11.10.2021 12:02
    +1
    New Zealander, 11.10.2021 11:57
    А кто русские войска уведет назад в рашку? Ты что ли?
    Ахметов такое говорил, что русские войска мешают вернуться в Донецк? Сбрось цитату, пожалуйста.
    Ссылка
    MARMUR
    online
    MARMUR, 11.10.2021 12:59
    0
    New Zealander, 11.10.2021 12:11
    Ну это ещё надо доказать. Вряд-ли бы он своего друга вырвал бы. У Брагина было много врагов. Так же как и у Щербаня между прочем, в смерти которого тоже Ахметова обвиняют
    Грек был хозяином , какой в сраке друг !!!
    Ссылка
    MARMUR
    online
    MARMUR, 11.10.2021 12:57
    0
    То есть ровно через год после того как вальнул своего хозяина Грека !!! Молодец ахмэтка , выдержал траур !
    Ссылка
    New Zealander
    online
    New Zealander, 11.10.2021 12:03
    -2
    Octopus, 11.10.2021 12:02
    Ахметов такое говорил, что русские войска мешают вернуться в Донецк? Сбрось цитату, пожалуйста.
    А должен был говорить?
    Ссылка
    New Zealander
    online
    New Zealander, 11.10.2021 12:23
    -5
    Алексей Голяченко, 11.10.2021 12:15
    Я чет не понял закарпатфан, школы в Ужгороде на карантине ?
    В школу ты наверное ходишь. Хотя нет, в психушку ты ходишь скорее всего
    Ссылка
    New Zealander
    online
    New Zealander, 11.10.2021 12:11
    -5
    bonv, 11.10.2021 12:06
    Але спочатку Брагіна підірвав..
    Ну это ещё надо доказать. Вряд-ли бы он своего друга вырвал бы. У Брагина было много врагов. Так же как и у Щербаня между прочем, в смерти которого тоже Ахметова обвиняют
    Ссылка
    New Zealander
    online
    New Zealander, 11.10.2021 11:55
    -5
    Поскорее возвращайтесь, иначе Лигу Чемпионов трудно будет выграть.
    Ссылка
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