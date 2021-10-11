АХМЕТОВ: «Сегодня мы мечтаем лишь об одном – вернуться в наш родной Донецк»

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов подвел итоги прошлого сезона.

«2021 год – особенный для меня. Ровно 25 лет назад я принял одно из самых ответственных и важных решений в моей жизни. 25 лет назад я стал президентом «Шахтера».

Именно тогда, в октябре 1996-го, я дал обещание, что буду делать все возможное, чтобы «Шахтер» с каждым годом становился лучше и сильнее, чтобы команда выигрывала титулы и трофеи, завоевала уважение в футбольном мире, чтобы наши болельщики гордились клубом. Все эти годы мы жили мечтами, которые становились целями. Мы мечтали о золотых медалях чемпионата – и выигрывали их. Мы мечтали о европейском трофее – и завоевали Кубок УЕФА. Мы мечтали о самом красивом стадионе – и построили «Донбасс Арену». Мы мечтали слышать гимн Лиги чемпионов – и теперь каждый сезон играем с лучшими командами Европы.

За последние 25 лет «Шахтер» завоевал 35 трофеев. Для меня одинаково важен каждый из 13 чемпионских титулов, каждый из 12 Кубков Украины, 9 Суперкубков Украины и, конечно же, Кубок УЕФА. Все эти трофеи достались нам благодаря тяжелому труду игроков и тренеров, администрации и сотрудников клуба. А самое главное – благодаря поддержке наших болельщиков.

За эти 25 лет мы сделали очень многое и прошли путь, которым можем гордиться. «Шахтер» стал лидером украинского футбола, командой, которую знают и уважают в Европе, клубом, на который равняются во многих аспектах. Но нашей главной гордостью всегда будут не награды и звания, а люди. Это наши ветераны, заложившие славные традиции клуба, которых мы безмерно ценим. Это многие поколения футболистов и тренеров, отдававших все свои силы ради побед команды. Это тысячи сотрудников, которые ежедневно проделывают порой незаметную, но такую важную работу, и этим вносят свой вклад в общий успех. И, конечно, наша гордость – это наши невероятные болельщики. Мы всегда чувствуем вашу поддержку – в любом городе, в каждом матче. Эта поддержка помогает преодолевать все сложности, никогда не останавливаться и продолжать двигаться только вперед. Она вдохновляет «Шахтер» на новые победы и достижения.

И знаете, спустя 25 лет мы продолжаем мечтать. Сегодня мы мечтаем лишь об одном – вернуться домой, в наш родной и мирный Донецк, на нашу прекрасную «Донбасс Арену». Мы мечтаем снова играть при заполненных трибунах и слышать голос каждого болельщика. Мы мечтаем снова делить с вами счастье побед, вместе радоваться завоеванным трофеям и наслаждаться красивым футболом. И я верю, что эти мечты, как и все предыдущие, непременно сбудутся.

А пока я могу пообещать вам, что «Шахтер» продолжит оставаться таким же сильным и успешным клубом. Клубом с большими амбициями и огромным стремлением к победам. Клубом, которым вы будете гордиться», – сказал Ахметов.

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