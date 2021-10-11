Игорь СУРКИС: «Мы с братом убеждали Ахметова принять Шахтер»

Президент «Динамо» вспомнил свое знакомство с Ринатом Ахметовым

  • 11.10.2021 18:41
  • 1868 просмотров
  • 4 комментария
Игорь СУРКИС: «Мы с братом убеждали Ахметова принять Шахтер»
© ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о знакомстве с владельцем «Шахтера» Ринатом Ахметовым. 

«Я познакомился с Ринатом, когда ему было восемнадцать лет. Это было на чьем-то дне рождения в Киеве. Пути наши какое-то время не пересекались.

Когда мы уже потом с братом встретились с ним в Монако, то Григорий Михайлович убеждал его взять «Шахтер». Донецкий клуб был бойцовской командой с традициями. Мы с братом считали, что «Шахтеру» нельзя уходить в небытие. Может и это послужило тому, чтобы Ринат Леонидович все же принял «Шахтер». Он, в отличие от многих других президентов клубов, которые постепенно входят в процесс, с первого дня серьезно взялся за команду», - сказал Суркис.

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Источник — Футбол 1/2/3

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    ЕщёНемногоЕщёЧутьЧуть
    online
    ЕщёНемногоЕщёЧутьЧуть, 11.10.2021 18:48
    0
    Выпили мы пиво, а потом по сто
    И заговорили про ето и про то,
    А когда мне "пильзень" у голову забил,
    О любовных чуйствах я с ним заговорил.
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    Макс Руденко
    online
    Макс Руденко, 11.10.2021 18:39
    -1
    Занесли вибухівку на стадіон?
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    Андрій Машко
    online
    Андрій Машко, 11.10.2021 18:44
    -5
    Ви з братом маєте гнити в тюрмі
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    0665826283
    online
    0665826283, 11.10.2021 18:42
    -5
    Ви з братом знищили Український футбол! Гниди!
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