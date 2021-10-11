Игорь СУРКИС: «Мы с братом убеждали Ахметова принять Шахтер»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о знакомстве с владельцем «Шахтера» Ринатом Ахметовым.
«Я познакомился с Ринатом, когда ему было восемнадцать лет. Это было на чьем-то дне рождения в Киеве. Пути наши какое-то время не пересекались.
Когда мы уже потом с братом встретились с ним в Монако, то Григорий Михайлович убеждал его взять «Шахтер». Донецкий клуб был бойцовской командой с традициями. Мы с братом считали, что «Шахтеру» нельзя уходить в небытие. Может и это послужило тому, чтобы Ринат Леонидович все же принял «Шахтер». Он, в отличие от многих других президентов клубов, которые постепенно входят в процесс, с первого дня серьезно взялся за команду», - сказал Суркис.
Читайте также: АХМЕТОВ: «Сегодня мы мечтаем лишь об одном – вернуться в наш родной Донецк»
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
И заговорили про ето и про то,
А когда мне "пильзень" у голову забил,
О любовных чуйствах я с ним заговорил.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.