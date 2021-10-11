Игорь СУРКИС: «Мы с братом убеждали Ахметова принять Шахтер»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о знакомстве с владельцем «Шахтера» Ринатом Ахметовым.

«Я познакомился с Ринатом, когда ему было восемнадцать лет. Это было на чьем-то дне рождения в Киеве. Пути наши какое-то время не пересекались.

Когда мы уже потом с братом встретились с ним в Монако, то Григорий Михайлович убеждал его взять «Шахтер». Донецкий клуб был бойцовской командой с традициями. Мы с братом считали, что «Шахтеру» нельзя уходить в небытие. Может и это послужило тому, чтобы Ринат Леонидович все же принял «Шахтер». Он, в отличие от многих других президентов клубов, которые постепенно входят в процесс, с первого дня серьезно взялся за команду», - сказал Суркис.

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