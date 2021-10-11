Кевин де БРЮЙНЕ: «Игра против таких команд – отличная школа»

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брюйне прокомментировал поражение от Италии (1:2) в матче за третье место Лиги наций.

«В матчах с двумя сильными соперниками мы моментами действовали очень хорошо. Сегодня состав сильно изменился, были и новички, которые сыграли очень прилично. Для них игра против таких команд - отличная школа. Только жаль, что мы дважды проиграли», - сказал де Брюйне.